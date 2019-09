Handelsbeurs viert vanavond 75 jaar Roland: 'Een bonte avond met the old wizard op zijn troon'

Roland Van Campenhout is deze zomer 75 geworden. De levende blueslegende werd op de Gentse Feesten al in de bloemetjes gezet, en vanavond wordt dat nog eens dubbel en dik overgedaan in de Handelsbeurs.

‘Roland 75 Extravaganza’ belooft een ‘360° Rolandesk universum’ met onder meer Mauro Pawlowski, Johan Heldenbergh, Nathalie Delcroix, Bjorn Eriksson, Osama Abdulrasol en Naomi Sijmons (Reena Riot). Ook van de partij: muzikant en boezemvriend Pieter-Jan De Smet (PJDS), die mee nadacht over de feestavond. Humo blikte alvast vooruit met hem. ‘Ik ben het meteen gaan verklappen aan Roland, zulke verrassingen zijn niks voor hem’.

HUMO Waarom is Roland zo belangrijk?

De Smet «Roland is een vrijbuiter, de meest onafhankelijke muzikant van allemaal. Hij is onmetelijk inspirerend; iemand zo origineel als hem maken ze niet meer. Bovendien staat hij tot op de dag van vandaag nog steeds open voor alles wat jong en nieuw is. Zijn antenne staat altijd open.

»Zo zal vanavond sitarspeler Nicolas Mortelmans aan het werk te zien zijn. Hij is een van die jonge gasten waar Roland de laatste tijd mee op de proppen gekomen is en waarvan je denkt: ‘waar blijft hij ze vinden?’. Nicolas speelt al heel de zomer alles en iedereen omver.»

HUMO Democrazy heeft jou gevraagd om mee na te denken over de avond. Wat is jouw persoonlijke band met Roland?

De Smet «Hij is een van de belangrijkste mensen in mijn leven. Hij houdt het midden tussen een oudere broer, een beste vriend en een meester. Ik ken hem al van toen ik elf jaar was, hij was fan van mijn eerste punkgroepke!»

HUMO Wat mogen we vanavond verwachten?

De Smet «Een soort van bonte avond. We hebben een groot gezelschap artiesten verzameld, zielsverwanten van Roland. Iedereen zal iets doen, maar we weten nog niet precies wat exact. We hebben wel een centraal combo onder leiding van Peter Vermeersch (Flat Earth Society, red.). Roland zal de hele tijd op een troon op het podium zitten, omringd door zijn favoriete gitaren. Wanneer hij zin heeft om mee te spelen, speelt hij mee. Op andere momenten kan hij gewoon luisteren.

»Er komen veel artiesten van allerlei pluimage meedoen! Sommigen zullen een ode brengen, anderen gaan wat jammen,... Het wordt van alles door elkaar.»

HUMO In hoeverre is Roland op de hoogte van wat er vanavond te gebeuren staat?

De Smet «Ik ben het meteen gaan verklappen (lacht). De organisatie wou hem verrassen, maar ik heb gezegd dat dat geen goed idee was. Zulke verrassingen zijn niks voor Roland. Maar hij lijkt me gewonnen voor het concept: hij oogde blij en vereerd toen ik hem erover vertelde.»

'Roland 75 Extravaganza' gaat vanavond door in de Gentse Handelsbeurs. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar, maar snel zijn is de boodschap. Meer info en tickets vindt u hier.