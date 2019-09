TTT-berichten: Probeerde Prince Sinéad O'Connor in elkaar te slaan? - AC/DC jaagt luie bizons weg - RIP Ric Ocasek

Moby heeft een nieuwe tatoeage. Plaats: de nek. Opschrift: ‘Vegan for life’ TTT Moby: ‘Ik leef al bijna 32 jaar veganistisch, qua opschrift leek het me dus een veilige keuze’ TTT ‘Veilig’ betekent overigens nog altijd niet ‘weldoordacht’ TTT Sinéad O’Connor, die een kapper deelt met Moby, is weer onder de levenden, en is niet van plan dat feit onopgemerkt te laten TTT Toen ze een week geleden te gast was in de Britse ontbijtshow ‘Good Morning Britain’, haalde ze herinneringen op aan die keer dat Prince geprobeerd zou hebben haar in elkaar te slaan. Sinéad: ‘Omdat ik zijn ‘Nothing Compares 2 U’ opgenomen had, vond hij dat ik zijn protegé moest worden, wat onder andere zou betekenen dat ik van hem niet meer zou mogen vloeken in interviews. Toen ik hem zei waar hij zijn eisen kon steken, vloog hij uit’ TTT Volgens haar was Prince op moment van de feiten purper van woede TTT Overigens: elke mep die Prince bij leven uitdeelde, was met zijn gestalte technisch gezien een uppercut TTT Aan het eind van de rit gekomen: Ric Ocasek, bekendst van zijn dagen als voortrekker van The Cars, maar ook gevierd als producer van Bad Brains, Suicide, Bad Religion en Weezer. Ocasek stierf vorige week in New York in z’n bed aan een hartziekte. Hij werd 75 TTT Over naar het politiekorps van het Amerikaanse Gallatin County in Montana, dat gezien hun landelijk gelegen jurisdictie vaak af te rekenen krijgt met luie bizons die zich over hun snelwegen uitstrekken als geschaarde vrachtwagens op de E19 TTT De beesten verwijderen is een taak waar je niet licht aan begint, en net zoals met Poolse vrachtwagenchauffeurs valt er met bizons maar moeilijk te communiceren, dus hebben de agenten een muzikale oplossing bedacht: AC/DC door de luidsprekers van de politiewagens jagen, en luid ook TTT Volgens de agenten zou vooral ‘Hell’s Bells’ een geschikt nummer zijn om bizons te verjagen. Die beesten denken natuurlijk dat ze zich overslapen hebben als ze die klok in het begin horen TTT Sinds kort te vinden op het wereldwijde web: het laatste concert van The White Stripes, gespeeld in Southaven, Mississippi op 31 juli 2007 en nu online gezwierd door Ben Blackwell, vertrouweling van Jack White en medeoprichter van zijn platenlabel Third Man Records TTT Blackwell werd naar eigen zeggen pas minuten vóór de aanvang ingelicht door Meg White dat het concert hun laatste zou worden, waarna hij als bezeten probeerde alles op te nemen. Gelukt, zo blijkt nu

John Squire heeft bevestigd dat de tweede adem van The Stone Roses nu wel helemaal uitgeblazen is TTT De Roses speelden hun laatste concert in 2017 in Glasgow, en Squires laatste woorden die avond gaven al één en ander weg: ‘Don’t be sad it’s over, be happy that it happened’ TTT Niettemin vroeg The Guardian vorige week aan John of het nu écht helemaal uit was, waarop die: ‘Yeah.’ Zo, duidelijk TTT Kiss, midden in hún afscheidstournee, heeft een concert in het Amerikaanse Salt Lake City moeten schrappen toen Gene Simmons zich genoodzaakt zag terug te vliegen naar Los Angeles voor een medische ingreep TTT Gene liet weten dat het om ‘niets ernstigs’ ging, maar benadrukte wel dat het euvel ‘zo snel mogelijk’ behandeld moest worden TTT Ooggetuigen die op dezelfde vlucht zaten, verklaarden achteraf dat Gene de hele vlucht lang in het gangpad was blijven staan. Vreemd TTT Blijkbaar zijn we nog niet rond met de overlijdensberichten: ook Eddie Money, vernoemd naar Genes lievelingsgerecht en bekend van ‘Two Tickets to Paradise’, heeft op 70-jarige leeftijd het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Zijn vergevorderde slokdarmkanker heeft hem een handje geholpen TTT Benieuwd wie hij meegenomen heeft met zijn extra vrijkaart TTT Níét dood, al is blijkbaar niet iedereen het daarover eens: Bob Dylan TTT Een iPhone-gebruiker merkte namelijk op dat, wanneer hij de virtuele assistent Siri vroeg hoe oud Bawb was, de stem uit de telefoon droogweg meldde dat de sterveling genaamd Bob Dylan elf jaar geleden al overleden was. Hij is echter op zijn 78ste nog altijd behoorlijk in leven. Nu ja, dénken we toch TTT Want als we even de stiekeme Dan Brown in ons mogen loslaten – ‘Het is nu of nooit, Dan!’ – dan stellen we na opzoekingswerk vast dat de vermeende sterfdatum van Bob volgens Siri, 24 april 2008, ook de naamdag is van Salomé: ‘toevallig’ één van de vrouwen die drie dagen na de kruisiging het graf van Jezus – jawel – léég aantroffen TTT Als u het ons vraagt, probeert Siri iets duidelijk te maken