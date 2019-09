TOUTPARTOUT sessions: De garagerockers van The Mystery Lights sleuren je mee in een post-apocalyptische bluestrip

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Deze keer brengen The Mystery Lights u graag in vervoering.

Ze grooven momenteel door Europa om hun plaat voor te stellen. Ze scheurden van Nederland naar Londen en stopten met piepende banden in Gent. The Mystery Lights vullen In De Ruimte met de karaktervolle bluesstem van Michael Brandon, lekkere gitaarriffs en rook. Veel rook. Expositieruimte, zeefdruk- en houtatelier en concertzaal In De Ruimte is het decor voor hun bedwelmende passage.

NME noemde hen 'New York’s finest garagerock band'. Met hun muzikaal vakmanschap en eindeloos energieke groove, tekenen ze al snel bij het label Wick. Na 2 jaar non-stop touren met hun debuutplaat, vestigden ze zich weer in de studio in Queens om opvolger ‘Too Much Tension’ op te nemen. Het recept blijft hetzelfde: lekkere psychedelische garagerock die neigt naar de sixties.

Ze bewezen hun titel op Leffingeleuren. Op 17 oktober maken ze grond in de Botanique in het kader van Autumn Falls. Zwaar schoeisel is op z’n plaats. Andere shows en info vindt u hier.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.