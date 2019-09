Een heel najaar concerten met slechts één ticket: 7 tips voor Autumn Falls

Halt! Google niet zomaar ‘Autumn Falls’ wanneer u op kantoor of in de eetkamer bij vrouw en kinderen zit. Graag gedaan. Verder helpen we u ook nog graag met enkele tips voor het gelijknamige najaarsfestival, dat zich uitstrekt van september tot december.

Naar jaarlijkse gewoonte kan u dankzij boekingskantoor Toutpartout een heel najaar teren op slechts één concertticket tijdens Autumn Falls, dat gisteren aftrapte met The Holydrug Couple in Botanique. Voor een bescheiden bedrag krijgt u namelijk toegang tot alle Toutpartout-shows in België. Dat zijn er inderdaad veel, maar Humo gidst u met plezier door de programmatie. Op deze zeven shows zal u ons alvast terugvinden.

Daughters – 4 oktober (Trix)

Na een afwezigheid van 7 jaar sloeg het Amerikaanse Daughters critici en fans vorig jaar genadeloos in het gezicht met ‘You Won’t Get What You Want’, misschien wel hun scherpste wapenfeit tot op heden. Hun zelfdestructieve noiserock is live nog intenser dan op plaat, en dat is vooral te danken aan frontman Alexis Marshall. We herinneren ons nog levendig hoe hij in april in Botanique een ventilator bij elkaar trapte, zijn voorhoofd tot bloedens toe molesteerde met een microfoon en zijn gebalde vuist voorbij zijn gebit trachtte te proppen – het speeksel droop van het podium. Sappig!

Pile – 5 oktober (Botanique)

Verspreid over slechts tien jaar tijd maakte Rick Maguire onder de naam Pile al zeven albums vol met de betere melancholische indierock. Nu eens neigt hij naar lofi emo, dan weer naar sfeervolle post-hardcore. Hier gekrijs, daar gefluister en tussendoor een bitsige parlando; elk stemgeluid dat de Amerikaan in Botanique zal opzetten vindt z’n oorsprong gegarandeerd in ’s mans onverteerbare zielenroerselen.

Adriaan De Roover – 17 oktober (De studio) en 24 oktober (Club Telex)

U kent hem misschien nog als Oaktree, maar ondertussen maakt Adriaan De Roover muziek onder zijn eigen naam. Zijn electronica klinkt vandaag nog subtieler dan voordien: ambientsingle ‘Liquid/No More’ masseert oor en gemoed, het experimentele ‘Tomorrow Maybe’ doet dan weer dienst als de betere brain training. Eentje voor de fijnproevers.

Vagabon – 22 oktober (Botanique)

In 2017 werd het debuut van Vagabon nog de hemel ingeprezen, maar toch lijkt de Kameroense Laetitia Tamko het op haar tweede plaat (18/10) over een andere boeg te gaan gooien. Als we de twee vooruitgestuurde singles mogen geloven, wordt haar frêle indierock geïnjecteerd met beats en stemeffecten. Ons niet gelaten: ook de popvariant van Vagabon klinkt interessant.

Girl Band + Fontaines D.C. – 7 november (Botanique)

‘Girl Band = The Fall + techno + gitaren die klinken als schuurmachines en zuigermotoren (…) Kijk uit, want dit is héél hard spul!’, schrijft (gvn) deze week in Humo over de tweede plaat van Girl Band. Als u op dezelfde novemberavond in Botanique dan ook nog eens de – terechte – postpunkhype Fontaines D.C. er gratis bij krijgt, mag er eigenlijk geen twijfel meer mogelijk zijn. Tot dan.

Mannequin Pussy – 10 november (Botanique)

Oke, vijf jaar na hun debuut ‘Gypsy Pervert’ blijft er nog weinig over van de feministische punk waarmee Mannequin Pussy doorbrak, maar het Amerikaanse viertal schrijft nog steeds gitaarsongs om ‘u’ tegen te zeggen. ‘Romantic’ brak eerst ons hart en vervolgens onze ramen, en na tientallen repeatsessies is onze onderbuurvrouw nog steeds het magnifieke ‘Drunk II’ niet beu.

KAZU – 26 november (Botanique)

Opgelet ‘Rick & Morty’-fans: Kazu Makino komt naar Botanique zònder haar band Blonde Redhead – verwacht dus geen ‘For The Damaged Coda’. Wat wel te verwachten? Een uitdagend artpop-project met leden van Atoms for Peace en Son Lux, nu eens georkestreerd, dan weer met schuifelende electronica.

Het volledige programma en tickets vindt u hier.