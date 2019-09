De 10 meest iconische songs uit 22 jaar 'FIFA'

Alles aan de kant, controllers in de hand: vandaag verschijnt ‘FIFA 20’! Daar hoort naar jaarlijkse gewoonte een gloednieuwe soundtrack bij. Maar welke songs staan intussen in het collectieve geheugen gegrift - zonder hoofdpijn te veroorzaken? Humo nam alle soundtracks sinds 1998 onder de loep – voordien was er geen soundtrack – en selecteerde de 10 meest iconische nummers .

Welke muziek zal uw huisgenoten het komende jaar horendol maken? Het internet belooft ons onder meer Skepta, Hot Chip en Loyle Carner. Kon erger, want pakweg 99 procent van de ‘FIFA’-songs zijn we kotsbeu na een jaar spelplezier. Toch zijn er enkele die nooit gaan vervelen. Zoals daar zijn:

'The Rockafeller Skank' – Fatboy Slim (‘FIFA 99’)

Het eerste echte ‘FIFA’-anthem was eigenlijk ‘Song 2’ van Blur (‘FIFA: Road to World Cup 98’), maar we gaan toch voor de opzwepende big beat-classic ‘The Rockafeller Skank’. Merk vooral op hoe Brits de beginjaren van ‘FIFA’ klonken: u luisterde naast Fatboy Slim en Blur ook naar o.a. Robbie Williams en Gorillaz tijdens uw eerste potjes digitaal ballen.

'Town Called Malice' – The Jam (‘FIFA 2004’)

Vandaag probeert ‘FIFA’ de nieuwste en meest relevante muziek van het moment te bundelen, maar dat was niet altijd het geval. In 2004 gunde de game uw ouders een moment van nostalgie tussen de irritante commentaar door: deze klassieker van The Jam was toen al 22 jaar oud, ‘Fools Gold’ van The Stone Roses 15 jaar. In 2005 was het dan weer de beurt aan ‘Blue Monday’ van New Order (1983).

'Red Morning Light' – Kings of Leon (‘FIFA 2004’)

Naast nostalgie had de soundtrack van ‘FIFA 2004’ ook een opmerkelijke voorspelling in petto: niemand had bij het debuut van Kings of Leon verwacht dat de – toen nog langharige – band vier jaar later stadions zou uitverkopen. ‘FIFA’ wel. Goed gescout!

'Jerk It Out' – Caesars (‘FIFA 2004’)

Eén van de meest herkenbare en onbetwiste ‘FIFA’-anthems. Maar geef toe: zonder de geniale ingeving die ‘Jerk It Out’ was, zou men voorbij de Zweedse landsgrenzen nooit van Caesars hebben gehoord. De band heeft trouwens al 11 jaar geen plaat meer uitgebracht en frontman Jocke Åhlund kan het zich tegenwoordig (dankzij ‘FIFA’?) permitteren om zich te focussen op de matige popband Les Big Byrds.

'Helicopter' – Bloc Party (‘FIFA 06’)

Ondertussen ook een uitgedoofde band, al hield Bloc Party het langer vol dan Caesars. Maar o, wat waren Kele Okereke en co. leuk anno 2006. Fris, recht op doel af en opzwepend: weinig betere songs om een game mee aan te vatten. En ja: toen we met AA Gent een bod deden op Ronaldinho waren we aan het hopen for a miracle.

'Young Folks' – Peter, Bjorn & John (‘FIFA 08’)

Voor mij persoonlijk één van de meest nostalgische ‘FIFA’-songs ooit. Ik was 13 winterstops oud en herkende het nummer tijdens m’n eerste speelbeurt - op 6 december, sinterklaasdag - van TMF. Hoe graag ik sinds ‘Young Folks’ ook wilde; tot op heden kan ik tot mijn grote spijt nog steeds niet fluiten.

'Kalemba (Wegue Wegue)' – Buraka Som Systema (‘FIFA 10’)

‘FIFA’ klonk lang erg Westers. Toch werd ‘Kalemba’ één van de meest herkenbare nummers ooit van de game, en dat als Afrikaans klinkende kudurosong (van Portugese makelij, weliswaar). Het was de aftrap voor zuiderse muziek in FIFA: de jaren daarop knalden onder meer Maluca, Choc Quib Town, Empresarios en Emicida door onze Playstation-boxen. Een verademing.

'Club Foot' – Kasabian (‘FIFA 13’)

Het lievelingetje van ‘FIFA’? Kasabian. De Britse rockers wisten tussen 2004 en 2017 al zes(!) keer een van de felbegeerde plekjes op de soundtrack te bemachtigen. Op ‘FIFA 13’ werd er zelfs teruggegrepen naar deze ‘Club Foot’ uit 2004. Vreemd dat die aanvankelijk over het hoofd werd gezien, want de song is – zoals de naam doet vermoeden – Kasabians grootste voetbalanthem tot op heden.

'Ça Va Pas La Tête?' – Témé Tan en 'L’Hiver Indien' – Baloji (FIFA 18)

Primeur! Vorig jaar waren maar liefst twee Belgen te horen op de ‘FIFA’-soundtrack. Uitstekende editie trouwens: ook Perfume Genius, Slowdive, The XX, The War on Drugs en Lorde maakten van onze potjes gamen meer dan ooit quality time.