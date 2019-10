TTT- berichten: Vindt u Lenny Kravitz' zonnebril? - Een nieuwe identiteit voor klikspaan 6ix9ine? - Future Islands-zanger gaat rappen

Lenny Kravitz zit in zak en as: na een concert in Los Angeles maakte hij z’n favoriete zonnebril zoek. Volgens Lenny zou de bril van onschatbare sentimentele waarde zijn, wat hem ertoe bracht een emotionele oproep te doen op Twitter TTT Nu ligt L.A. niet meteen binnen spuugafstand, maar mocht u één dezer toch op het fraai en volgens Kravitz op de koop toe vintage stel glazen stoten, dan kunt u uw vondst melden op kravitzglasses@gmail.com TTT Mocht u zich afvragen hoe de bril eruitziet: normaal gezien herkent u ’m aan het feit dat die op de neus van Lenny Kravitz staat TTT Succes ermee TTT Hoe het intussen met Michael Jackson is gesteld? Bijzonder goed, of toch als we even het detail negeren dat the king of pop én kinderpoep al tien jaar te dood is om daar zelf nog bij stil te staan TTT Zij die in Jacksons afwezigheid de erfenis beheren, bakken wel zoete broodjes: uit een uitgelekt document blijkt dat de naam Michael Jackson sinds zijn heengaan al bijna 2 miljard dollar heeft opgebracht TTT Mochten ze daar in Neverland ooit veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding aan Jacko’s slachtoffers, dan zouden ze misschien nog iets overhouden TTT De inwoners van Boedapest die toevallig rond de nieuw opgetrokken Puskás Aréna wonen, hebben een slechte nacht achter de rug. Door nijdig Duits gebrul uit de luidsprekers van het voetbalstadion kon niemand in de buurt een oog dichtdoen TTT Nu bestaan er enkele precedenten uit de recente geschiedenis als het op nijdig Duits gebrul aankomt, maar gelukkig voor de buurtbewoners ging het slechts om ‘Deutschland’, een Rammstein-nummer waarmee mannen achter knoppen een nieuw geluidssysteem wilden testen, maar dat door een technisch probleem de hele nacht werd herhaald TTT Lastig, maar volgens de precedenten kan het altijd erger. Wat is één slapeloze nacht tegenover vijf jaar? TTT Boos: de Nine Trey Gangsta Bloods, een lokale afdeling van de Amerikaanse Bloods-straatbende aan de Amerikaanse oostkust TTT De bende is pissig omdat rapper 6ix9ine, bij de burgerlijke stand gewoon Daniel Hernandez, enkele van hun leden aan de galg heeft gepraat in de rechtbank. Dat druist in tegen de belangrijkste regel in het handboek der straatbendes: wie tegen de arm der wet aanloopt, houdt z’n bek TTT Jammer genoeg voor 6ix9ine worden overtredingen bestraft met een kogel in de bast, wat het gerecht nu doet overwegen om de rapper van een nieuwe identiteit te voorzien. Een hele klus als het over 6ix9ine gaat: niet alleen gaat hij door het leven met een coiffure in alle kleuren van de regenboog – wat een onderduikadres bij een rondreizend circus of Studio 100 nog mogelijk zou maken – hij draagt ook een tatoeage van een ‘6’ en een ‘9’ op het voorhoofd TTT Well steal my shoes and call me Gandhi: blijkt dat twee cijfers in je aangezicht laten tatoeëren géén goed idee is

Samuel Herring, frontman van Future Islands, brengt eind deze maand onder de naam Hemlock Ernst zijn eerste soloplaat als rapper uit TTT Wie de synthpop van Future Islands kent, fronst misschien de wenkbrauwen bij die carrièrewending, maar niet wie Herring ooit op een podium zag. Future Islands speelt namelijk nooit concerten van langer dan een uur: anders zou de kans te groot worden dat de mannen met de vangnetten hun frontman opsporen en hem met een trechter op het hoofd weer naar zijn kamer sturen TTT Slecht nieuws voor wie zijn drummers graag roodharig, krankzinnig en met schuim op de bek afgeleverd ziet TTT Nee, met Animal alles oké. Maar Ginger Baker, de bij leven al legendarische percussionist van Cream, zou op 80-jarige leeftijd in kritieke toestand opgenomen zijn in het ziekenhuis TTT Bakers gezondheid stond hem sowieso al even niet meer toe om marathons te lopen: hij rookte immers zoals hij vloekte – als een ketter – wat hem een stel vernauwde aderen opleverde, naast een venijnig geval van artritis. Mocht het ondenkbare gebeuren tussen het ter perse gaan en het in uw begerige handen belanden van deze pagina, dan zal Eric Clapton voortaan het enige overlevende lid zijn van het driespan Cream: bassist Jack Bruce is vijf jaar geleden al aan een leverziekte gestorven TTT Dood of levend, ‘Beware of Mr. Baker’, de documentaire over ’s mans leven uit 2012, is gewoon op YouTube te vinden, én is een aanrader TTT Vooral die scène waarin Ginger met een mep van z’n wandelstok de neus van documentairemaker Jay Bulger breekt: een tréffende samenvatting