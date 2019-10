Little Simz in AB: Britse rapkoningin raakt verdwaald in het momentum

Ze kwam stampvoetend op met een megafoon op de beat van ‘Boss’. 'Stop fucking with my heart!', krijste de sample uit het liedje. Simbiatu Ajikawo, kortweg Simbi, had een drummer en een multi-instrumentalist mee die switchte van keyboards over samples naar basgitaar. Ze spuugde hijgend de tekst in de microfoon: een vleesgeworden bomalarm. Geen flashy podiumoutfits voor deze Londense rapprinses, wel een dagdagelijks kloffie. Simbi heeft geen glitter nodig om te kunnen shinen.

‘Therapy’ deed met zijn forse livedrums en morsige basriff aan als een demo van Rage Against The Machine. Simbi blies er haar ziel door de zaal in een song die mentale uitputting en wanhoop herbergde. Het zijn cruciale thema’s op haar eerder dit jaar verschenen tweede album 'GREY Area'. Dat ze er zo complexloos rapt over psychologische problemen en over haar burn-out leverde haar lof op van pers en publiek. Die erg persoonlijke ontboezemingen liggen ingekapseld in een onorthodoxe mélange van funk, dub, jazz en elektronica: een eclecticisme dat haar een nominatie voor de prestigieuze Mercury Music Prize opleverde.

Onversneden venijn

Het waren dan ook vooral die nagelnieuwe nummers die in de AB de impressionantste precisiebombardementen uitvoerden. De hupse, verrassend jolige Little Simz die het eerste kwartier over de bühne banjerde, konden wij moeilijk associëren met de doorwrochte rap uit 'GREY Area'. Niet de zonnige reggaetrack ‘Wounds’, noch ‘God Bless Mary’, het eerbetoon aan haar buurvrouw die de jonge Simbi onbekommerd liet repeteren in een flat met dunne muren, stilden de honger naar de grimmige innovatie die ze op haar bejubelde nieuwe plaat etaleert.

Met ‘Pressure’ kolkte eindelijk de dreiging door de zaal die we anno 2019 van Simbi verwachten. De beat wrikte keurig ons gebit los terwijl Simz over het ritme dartelde, meer jazzdrummer dan MC: 'Same motherfuckers that be killin’ off the planet / Are the same fuckers advising you / But true, this stuff is surprising too / See them profit just off of depriving youth'. We hoorden er een verloren gewaande rapunderground van twintig jaar geleden in terug en dachten met een meewarige glimlach aan de hoogdagen van het Rawkuslabel. Daar had Simbi beslist geaard.

‘Venom’ was nog beter. “Are you gonna lose it when the beat drops?” wilde Simz weten en u gilde van ja. “I’m in the best seat, from time, been a next breed / If you comin’, come at me directly”, beet ze ons toe en kijk, het zaakje ontplofte zoals we dat eigenlijk alleen bij een concert van slowthai verwachten. Simbi spoot onversneden venijn terwijl gifgroene spots als zoeklichten over het podium schoten. Het dolle applaus achteraf sprak boekdelen.

Schoenmaker en leest

Niet alles trof even onverrichterzake doel. ‘Bad To The Bone’, een song waarin ze vertelt over de eindeloze, psychologisch slopende tournee na haar vorige plaat 'Stillness In Wonderland', twijfelde tussen introspectie en onversneden razernij en gleed wat doelloos tussen die twee polen in. ‘Flowers’, haar duet met Michael Kiwanuka (die er in Brussel niet bij was, wat dacht u?), stond live op losse schroeven. Misschien moet ze dat type weelderig gearrangeerde soulsongs niet brengen zonder een volwaardige band? Een pianist en een drummer volstonden niet om de romantische magie van het origineel te simuleren. Diezelfde drummer trakteerde ons in de staart dan nog eens op een protserige drumsolo die wij eerder op een stadionconcert van Toto verwachten. Hoefde écht niet, Simz.

Hoefde evenmin: de krakkemikkige gitaarsolo die ze even later tevoorschijn toverde en waar echt niemand op zat te wachten. Was ze misschien net met gitaarlessen begonnen en wilde ze ons tonen wat ze al onder de knie heeft? Iets met een leest en een schoenmaker, quoi. Ze leidde haar eigenzinnigheid wél in goede banen in de zoete pop van ‘Selfish’, in ‘101 FM’ waarin ze als de jonge Neneh Cherry klonk en in de lekker botte afsluiter ‘Offence’, nu al een culttrack dankzij dat ene zinnetje, 'I’m Jay-Z on a bad day, Shakespeare on my worst days'.

Little Simz is één van de revelaties van 2019, naast die andere overrompelde rapdame Sampa The Great. Alleen heeft Simbi nog niet honderd procent de juiste vorm gevonden om het verbluffende GREY Area feilloos naar het podium te vertalen. De aanzet was er zeker in de AB en bij momenten legde ze de zaal meedogenloos in de as. Maar er is nog werk aan de winkel. Ze heeft tijd, maar ze mag haar momentum niet verliezen. Hout vasthouden dan maar.