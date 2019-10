Humo luistert: de beste songs van afgelopen week

Luister onderaan dit artikel naar de Spotify-playlist 'Humo Luistert'.

Leonard Cohen – ‘The Goal’

Net voor zijn overlijden vroeg Leonard Cohen aan zoon Adam om een dozijn muzikale schetsen van zijn vader af te werken. Op 22 november verschijnt Leonard Cohens allerlaatste wals, met die o zo gemiste grafstem van hem en muziek van Leslie Feist, Damien Rice en Bryce Dessner.

Mount Eerie & Julie Doiron – ‘Love Without Possession’

Phil Elverum verloor zijn vrouw in 2016, trouwde met actrice Michelle Williams in 2018 en scheidde een half jaar later. Maar de man achter Mount Eerie is een eeuwige romanticus. Samen met Julie Doiron maakte hij een aandoenlijk folklied over de liefde.

Watchoutforthegiants – ‘Patient Zero’

Die kriebelende gitaren! Dat heerlijke door elkaar zingen! Die ingetogen passie! ‘Patient Zero’ is een zinderende voorbode van het debuut van Watchoutforthegiants. Nee, de boys uit Gent hadden hun finaleplaats in onze laatste Rock Rally niet gestolen.

Great Grandpa – ‘Digger’

U kan niet wachten op die nieuwe plaat van Big Thief (11/10)? De nieuwe single van Great Grandpa houdt u nog wel twee weken zoet. De overslaande stem van Alex Menne doet denken aan Adrianne Lenker, net als de bekoorlijke melodieën en intense climax van deze ‘Digger’. Toch kunnen en willen we niet van een ripoff spreken: Great Grandpa maakt – net als Big Thief – al sinds 2016 zulke mooie muziek.

Cesar Quinn – ‘Ruby’

De 18-jarige Cesar Quinn uit Duffel debuteert met een vernuftige, verrassend volwassen slackerpopsong. Boeiende ritmes, goeie stem én een moderne promostrategie – vorige week kregen we er vanuit het niets een volger bij op Instagram. Ziehier onze wederdienst, Cesar.

PS: Inschrijven voor Humo’s Rock Rally doe je hier.

Carla dal Forno – ‘Push On’

De Australische Carla dal Forno haalde in een recent verleden nog postpunk door de dubmixer. De gitaarlijn van dit geduldige ‘Push On’ had dan weer van PJ Harvey kunnen zijn, maar drie jaar na haar debuutplaat klinkt dal Forno vooral nog steeds als haar gezapige doch frisse zelve.

'Humo Luistert' op Spotify: