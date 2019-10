'Ghosteen': Nick Caves toegangsbewijs voor het paradijs

Nick Caves Red Letters zijn ook de tactische zet van een controlefreak: Nick selecteert vragen van fans en neemt ruimschoots de tijd om te antwoorden. Dat lijkt openhartig en moedig, maar is het moediger dan zich blootstellen aan de directe aanpak van journalisten die ook kritische vragen in petto hebben? Zoals eentje over de olifant in de kamer, waarover in honderden Red Letters noch in het toch erg lange ‘One More Time with Feeling’ ook maar één woord werd gewijd, namelijk: heeft de voormalige heroïneverslaafde Nick Cave tegen zijn kinderen iets zelfkritisch gezegd over zijn toch ietwat gemythologiseerde en dus cool lijkende junkiedom? En is het voor een voormalige junkie niet een tikje gênant en extra gruwelijk als de voortijdige dood van zijn 15-jarige zoon wordt veroorzaakt door druggebruik?

Ik bedoel maar: sinds 14 juli 2015 is Nick Cave onaantastbaar, dankzij zijn talent en indrukwekkende oeuvre, maar ook door die recente inktzwarte vlek op zijn blazoen. Wie durft nog kritiek leveren op een gevestigde rockster die een kind heeft verloren?

Maar wie objectief alle songtitels, alle teksten, alle onderwerpen en zijn keuze van films en nevenprojecten overschouwt – de murder ballads, zijn ongezonde fascinatie voor alles wat rot en kwelt, de eeuwig zwarte kostuums, het zwartgeverfde haar… – kan niet anders dan concluderen dat Cave vroeger iets te gretig donkerte en negativiteit opzocht en bezong. Bovendien hebben The Bad Seeds nooit eerder in zulke grote zalen gespeeld als tijdens de laatste tournee, wat suggereert dat de fanbase nu ook een aantal ramptoeristen telt.