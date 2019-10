Humo luistert: de beste songs van afgelopen week

Luister onderaan dit artikel naar de Spotify-playlist 'Humo Luistert'.

Spencer. - 'Automatic'

Vorige zomer door de wereld ontdekt dankzij zijn in eigen beheer uitgebrachte 'Want U Back', daarna opgepikt door indielabel 4AD en nu hier met 'Automatic', een mooie hybride van hedendaagse r'n'b en sixties soul.

Chromatics - 'Light as a Feather'

Zeven jaar na 'Kill for Love' en na minstens tien keer vals alarm en andere losse flodders, is eind vorige week eindelijk - en compleet onverwacht - de nieuwe Chromatics-plaat boven water gekomen. Kom binnen!

(Luister 'Light as a Feather' vanaf 14:23)

Boy & Bear - 'Telescope'

Vrolijkmakende, springerige, pretentieloze, het weekend steeds enthousiast voor geopend verklarende, nieuwe single van de Australische indierockers van Boy & Bear.

Bison Bisou – ‘Dad Tomb’

Het Noord-Franse Bison Bisou maakte een song voor het perfecte vader-zoonmoment: ‘Dad Tomb’ klinkt als Shellac, maar dan met hier en daar een indierocklijntje dat doet denken aan de goeie ouwe Bloc Party.

Black Marble – ‘Private show’

Na twee platen die onder de radar bleven, tekende Black Marble bij het aardedonkere label ‘Sacred Bones Records’ (David Lynch, Blanck Mass, The Soft Moon,…). Toch klinkt zijn postpunk optimistischer dan ooit: nieuwe single ‘Private Show’ ontaardt op het einde zelfs in een smartlap – heerlijk melodramatisch in combinatie met de kermisclip.

Big Thief – ‘Forgotten Eyes’

Dat Big Thief hoog zal eindigen in de eindejaarslijstjes staat vast. De vraag is met hoeveel albums. Het prachtige 'U.F.O.F.' kreeg in mei de volle vijf sterren van Humo, en vrijdag staat opvolger 'Two Hands' al gepland. Frontvrouw Adrienne Lenker verheft in een tweede single kreunen opnieuw tot een frêle kunstvorm en de gitaren klinken ietsje rauwer dan vijf maanden geleden. En of we uitkijken naar die nieuwe plaat.

