TTT-berichten: Vete tussen fans Twenty One Pilots en Chainsmokers - James Hetfield (Metallica) in ontwenningskliniek - RIP Kim Shattuck

In alle opzichten een achterhoedegevecht: de vete tussen de fans van Twenty One Pilots en die van The Chainsmokers. De eerste categorie heeft namelijk opgemerkt dat er tijdens optredens van de tweede groep heel wat elementen uit de recentste tournee van Twenty One Pilots terugkomen TTT Zo zouden The Chainsmokers niet alleen het idee gepikt hebben om brandende toortsen boven te halen tijdens hun concert (baanbrekend!), ze spelen net als de Pilots op een zwevend podium TTT En al helemaal verdacht: op zeker moment spelen beide groepen iets wat verdacht veel op kutmuziek lijkt TTT Als wij aan een zwevend podium denken, dwalen onze gedachten meteen af richting Kanye West, maar zijn fans weten de laatste tijd natuurlijk beter: die gaan zich niet kenbaar maken door al te luid te klagen TTT Morrissey heeft het tijdens een concert in Portland, Oregon aan de stok gekregen met twee aanwezigen die niet gekomen waren voor de deuntjes, maar om Mozzer op de korrel te nemen voor zijn steun aan de extreemrechtse For Britain-partij TTT De twee concertgangers hielden borden in de lucht met slogans als ‘Bigmouth indeed’, waarop Morrissey weigerde nog te zingen tot de oproerkraaiers de deur gewezen werd. Tot ieders opluchting, want het enige wat nóg erger is dan een kwaaie Morrissey, is een passief-agressieve, in stilzwijgen gehulde Morrissey TTT Zou zich in de loop van het weekend al in uw oren genesteld moeten hebben: de eerste solosingle van Michael Stipe sinds R.E.M. het acht jaar geleden voor bekeken hield TTT ‘Your Capricious Soul’ zou de voorloper zijn van een setje van achttien nummers dat Stipe naar eigen zeggen al af heeft

Wie zelf geen greintje aanleg heeft voor theatraal gedrag, kan makkelijk lachen met Iron Maiden, maar onlangs maakten ze het ons wel héél makkelijk TTT Toen gitarist Janick Gers tijdens een show in San Antonio op kenmerkende wijze de aandacht stond te trekken door zijn gitaar rond te laten tollen, verloor hij zijn grip op het ding. Dat liet in volle vlucht het podium achter zich en bezorgde op de begane grond een lid van de security een deuk in het achterhoofd TTT Wie zin heeft om zich in te schrijven voor Humo’s Rock Rally en op het formulier Iron Maiden opgeeft als inspiratiebron: u herkent de jury aan die gele bouwvakkershelmen die ze tijdens uw optreden ophebben TTT Zoiets valt heus wel op, want doorgaans hebben ze alleen een meter bier op TTT Wat ons bij Metallica brengt, dat alle tourdata heeft geschrapt. James Hetfield, de reden waarom heel wat Amerikaanse brouwerijen in de jaren 90 een Olympisch zwembad konden laten aanleggen in de tuin, is na zestien jaar nuchterheid hervallen en heeft zich voor onbepaalde duur laten opnemen in een ontwenningskliniek TTT Alle succes gewenst, zolang zijn terugkeer maar niet leidt tot ‘Some Kind of Monster’, deel twee TTT Of net wel. Niettemin: toitoitoi, James! TTT Ook triest, maar niet dramatisch: Triggerfinger heeft wereldkundig gemaakt dat ze een langdurige siësta nemen. Veelvuldig touren en – zo kan alleen maar het geval geweest zijn – jarenlang elkaars scheten inhaleren in benauwde tourbussen heeft zijn tol geëist TTT En Van Halen komt al helemaal niet terug, zo heeft David Lee Roth gezegd, die eraan toevoegde dat Eddie Van Halen tegenwoordig liever zijn eigen ding doet TTT Het laatste Van Halen-concert dateert van 2015, en eerlijk is eerlijk: in die vier jaar is hun afwezigheid ons niet meteen óérend hard opgevallen TTT Niettemin: toitoitoi, Eddie! TTT Veel triester: het overlijden van Kim Shattuck, bij leven de drijvende kracht van The Muffs TTT Shattuck leed aan ALS, en die ziekte is haar vorige week fataal geworden. Ze werd 56 TTT Shattuck was even de vervangster van Kim Deal nadat die de Pixies 2.0 in 2013 gedag had gezwaaid. Shattuck werd na enkele maanden ontheven van haar taak door de manager van de groep – volgens Shattuck omdat ze het gewaagd had te stagediven, en zoiets doen Pixies nu eenmaal niet TTT Wie Black Francis kent, is daar dankbaar om TTT In zijn hoogdagen had Black trouwens de gewoonte zijn groepsleden op straat te gooien middels een welgemikte fax, maar wie de laatste Pixies-platen heeft gehoord, weet ook: de tijden zijn veranderd. Niettemin: toitoitoi, Kim. Waar dan ook