TOUTPARTOUT sessions: A.A. Bondy in het psychiatrisch museum Dr. Guislain, een ongewone match

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag poseert A.A. Bondy in het universum van Museum Dr. Guislain.

Acht jaar na een avontuurlijke periode vol met surf, meditatie en liefde, is A.A. Bondy terug met een nieuw album. In tegenstelling tot zijn vroegere songs, vermijdt hij geen populaire geluiden meer. Hij verzamelt ze en neemt ze mee om zijn aanklacht tegen de moderne wereld te construeren.

Met synthesizer, drummachine, schaarse elektrische gitaar en een sceptic's pen bouwt hij een dystopisch verhaal over de anti-realiteit van internet, grote farmaceutische samenzwering en milieu-apocalyps - thema's die terugkeren op zijn nieuwe plaat 'Enderness'. De dag na de opnames van die plaat zette Woolsey Fire zijn huis vlakbij Los Angeles in vuur en vlam.

A.A. Bondy zet een unieke performance van zijn song ‘Diamond Skull’ neer in Museum Dr. Guislain, genoemd naar de Belgische pionier in de psychiatrie. Het museum is de plaats bij uitstek voor debat over psychische gezondheid en ziekte aan de hand van exposities, installaties, muziek en publieks-en educatieve activiteiten.

Eind oktober neemt hij je mee in zijn universum in Trix tijdens FILTER op 31 oktober. Meer shows en info vind je hier.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.