Humo luistert: de beste songs van afgelopen week

Michael Stipe – ‘Your Capricious Soul’

De opbrengsten van zijn eerste solosingle (R.E.M. is al wijlen sinds 2011) gaan naar de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Klinkt als een Perfume Genius-cover van Suicide. Goed!

WIVES – ‘Waving Past Nirvana’

Zanger Jay Beach: ‘Mijn halfbakken poging om tegelijk als Kool Keith en Lou Reed te klinken.’ Uit ‘So Removed’, een charmant rommelige debuutplaat van verder wisselende kwaliteit.

Caribou – ‘Home’

Negen jaar geleden zong Dan ‘Caribou’ Snaith over ‘Leave House’, vijf jaar geleden ging hij ‘Back Home’, en nu is hij eindelijk ‘Home’. Mooie comebacksingle in de stijl van DJ Koze meets The Avalanches.

Panda Bear – 'playing the long game'

Dat Noah Lennox (Animal Collective) ook in zijn vrije tijd niet vies is van wat weird eclecticisme wisten we al langer, maar een hiphopbanger die knipoogt naar Art of Noise hadden we niet meteen zien aankomen. Aangename verrassing.

Julien Baker – Tokyo

Die stem, die opbouw, die uithalen op het einde! ‘Tokyo’ is een van Julien Bakers mooiste nummers tot nu toe, en laat dat op zich al reden genoeg zijn om als de bliksem op die play-knop te drukken.

