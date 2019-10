TTT-berichten: Trump verraadt Prince - 6ix9ine schrijft Spaans album in de gevangenis - Freddy Horion gaat muziek maken

Eindelijk opheldering over de ‘Hoe wordt een mens 80?’-kwestie: het is sterk aanbevolen om dagelijks het aperitief te combineren met een gram heroïne, meningsverschillen uit te praten met de boksbeugel, en niet langer dan twee jaar achter Eric Clapton aan te hollen. Dat weten we sinds Ginger Baker, de drummer van Cream, op 6 oktober tot stof en as wederkeerde. Hij werd 80, in zijn nalatenschap geen spoor van het oeuvre van Pascale Naessens TTT ‘Flikker toch op met je tartaar van rode vruchten met sorbet van komkommer en munt,’ hoorden buren Paul Jambers even later uitvaren. ‘En geef mij een lepel!’ TTT Op 25 oktober komt ‘Once upon a Mind’ uit, het nieuwe album van James Blunt. In de clip van ‘Cold’, de vooruitgeschoven single, rijst Blunt in bloot bovenlijf op uit de oceaan, om vervolgens aan land hetzelfde plunje te vinden dat ie droeg in de clip van ‘You’re Beautiful’, het natte scheetje dat in 2004 zijn strottenhoofd verliet TTT We hebben ’m, James: ‘Cold’ ruikt inderdaad naar mottenballen TTT Wat weinigen weten, is dat Blunt ‘You’re Beautiful’ schreef voor Stijn Meuris. Die heeft ook nieuws: Noordkaap komt terug, negentien jaar na de koffietafel. Het eerste concert in de AB was snel uitverkocht, waarop de oorspronkelijke groepsleden opnieuw een doodle invulden, en er meteen een tweede concert aangekondigd werd TTT Dat Noordkaap, net als dEUS onlangs, aan acht uitverkochte AB’s komt, lijkt dan weer wat te optimistisch, omdat Meuris zélf beslist wie binnen mag. ‘Krijsende kinderen, middelbare scholieren die lezingen verstoren, lui die hun brood verdienen in de Wetstraat en barbaren die de debuutplaat van Whispering Sons niet uit het hoofd kennen, jaag ik er onherroepelijk uit,’ aldus Meuris TTT Nieuw werk is er nog niet, maar Meuris liet wel weten dat hij eventuele inspiratie niet zal saboteren, en in de clip bij een eventuele single in ontbloot bovenlijf uit de Dommel in Overpelt zal rijzen

Geen geluk voor hem, arme Jay: samen met Beyoncé en Bruce Springsteen heeft Jay Z zich de toorn op de hals gehaald van Donald Trump. Tijdens een verkiezingsmeeting in Minnesota beschuldigde Zijne Oranje Hoogheid de drie sterren ervan dat ze in 2016 optraden voor Hillary Clinton om haar een groter publiek te bezorgen. ‘Toen zij na hun show weer weggingen, ging iedereen met hen mee, en moest Hillary speechen voor een piepklein groepje mensen. Het is het meest waanzinnige dat ik ooit heb gezien’ TTT Toch net na dat gezicht elke ochtend in de spiegel, zouden we denken TTT De president noemde Bruce Springsteen trouwens ook ‘little’, terwijl The Boss droog aan de waslijn net geen 1 meter 80 is. Wat doet vermoeden dat Trump Springsteen alleen van televisie kent TTT Over opdondertjes gesproken: tijdens dezelfde meeting liet Trump ook ‘Purple Rain’ van Zijne Purp’ren Hoogheid door de zaal schallen. Nochtans had het Trump-team in 2018 beloofd om geen songs van Prince meer te gebruiken, zo lieten de erven van de muzikant weten TTT Neen, lieve Koerden, jullie zijn niet de enigen die afgelopen week verraden werden door Trump TTT Metallica moet nog beginnen aan de opvolger van ‘Hardwired… To Self Destruct’ uit 2016, maar Kirk Hammett maakt zich sterk dat hij al meer dan genoeg materiaal heeft. De gitarist heeft de afgelopen jaren namelijk als een gek zitten schrijven, zei hij tegen NME, omdat hij bij de vorige plaat helemaal zonder ideeën zat. Vlak voor de opnames was Hammett namelijk zijn iPhone kwijtgeraakt, met daarop ‘meer dan vijfhonderd gitaarriffs’ en daar is hij ‘nooit helemaal van hersteld’ TTT Benieuwd wat de groep dan allemaal kwijt is geraakt voor ze met Lou Reed de studio in trokken om ‘Lulu’ op te nemen TTT En let toch eens allemaal op jullie iPhone, zeg. Ja, zéker jij, Ruben Van Gucht TTT Rapper Tekashi 6ix9ine – de gemeenteambtenaar die zijn geboorte registreerde, zit nog steeds thuis met een burn-out – zit al een poos in de cel omdat hij in een jeugdbende net iets meer dan kattenkwaad uithaalde. Hij laat nu weten dat hij, zodra hij uit de nor mag, meteen twee platen zal maken: eentje in het Engels en eentje in het Spaans. Z’n rhymes is ie al volop in de cel aan het maken TTT Een trendsetter, die Tekashi, want in zijn kielzog maakte Freddy Horion bekend dat hij binnenkort zijn eerste single ‘Shades’ uitbrengt TTT Staf Van Eyken pakt het wat voorzichtiger aan, en wil beginnen met een Stijn Meuris-coverband, onder de naam Moordkaap TTT ‘Dat je met buikpijn thuiskomt, omdat je zo diep terug in je gevoel bent gegaan, ik vind dat echt lekker,’ zegt Roxeanne – dochter van – Hazes over haar nieuwe nummer ‘Kapot’ TTT Een genetische kwestie, want ook papalief kwam weleens thuis met maagproblemen TTT Om het met de laatste woorden van Ginger Baker te zeggen: ‘Leef, alsof het je laatste dag is!’