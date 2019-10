TOUTPARTOUT sessions: TaxiWars vuurt 'Drop Shot' af in de Floraliënhal

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag: TaxiWars’ ‘Drop Shot’ in de Floraliënhal.

TaxiWars is de muzikale krachttraining tussen Tom Barman, Robin Verheyen, Nicolas Thys en Antione Pierre, vier muzikanten die op zichzelf al naam maakten. Begin september kwam de langverwachte derde plaat ‘Artificial Horizon’ uit.



‘Drop Shot’ heeft een smeulende late night groove. Heerlijk hoe het krachtige nummer zich ontplooit in de grote Floraliënhal. Het knappe gebouw heeft een grote erfgoedwaarde en werd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in 1913 gebouwd als een gigantisch eeuwfeestpaleis, op de plaats waar voorheen een oud fort stond. Het indrukwekkende bouwsel was oorspronkelijk bedoeld als spoorwegstation in Katanga, koloniaal Congo. Bewijs daarvan vind je op de structuren zelf.



TaxiWars aan het werk zien? Dat kan! Je kan nog kaartjes kopen voor hun album release in Ancienne Belgique op 10 november. Andere info en data vind je hier.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.