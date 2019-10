TTT-berichten: Mumford & Sons ft. Metallica - Suede vs. britpop - St. Vincent opent champagnebar

Let’s get it over with: de Gallaghers eerst. Eentje maar vandaag, een gevalletje britpopgedoe lang na de feiten. Brett Anderson van Suede had het genre in een recent interview ‘laddish’ genoemd, en ‘een onsmakelijke, vrouwonvriendelijke, nationalistische cartoon’. Wat al meer dan genoeg was om bij de jongste Gallagher in het verkeerde keelgat te schieten, maar Anderson liet ook nog weten dat hij geen spijt had van een uitlating van 25 jaar geleden, toen hij Oasis ‘The Singing Plumbers’ had genoemd. Liam op Twitter: ‘Laddish? Ik ben het niet met hem eens. Ik vond britpop blousey’ TTT Liam beantwoordde op Twitter ook enkele vragen van fans. Gevraagd naar de beste plaat van Blur: ‘Die is er niet. Blur heeft maar twee goeie songs: ‘Beetlebum’ en ‘Lonesome Street’ TTT Internetfraudeurs die zich voordeden als Shaggy hebben geprobeerd om geld uit de zakken van zijn fans te schudden, wat Shaggy aanzette om zich via zijn Instagram-account uitgebreid te distantiëren en te verontschuldigen voor praktijken waaraan hij zich nooit zou bezondigen. Terwijl hij toch gewoon kort en bondig had kunnen zeggen: (allemaal samen!) It wasn’t me TTT Altijd al een Banksy in huis willen hebben? Grijp uw kans: de man zelve heeft onder de naam Gross Domestic Product een onlinewinkel geopend waar kan worden geboden op originele Banksy-producten als televisies, koffiemokken, kussens, tapijten, en de jas die Stormzy dit jaar op het podium van Glastonbury droeg en bij het ter perse gaan al meer dan 850 pond moet kosten. Voor dat geld krijgt u wel een jas waarmee u zelfs op de gevaarlijkste feestjes modieus voor de dag kunt komen: het ding is kogelvrij. Inschrijven en bieden kan nog tot 28 oktober TTT Ook St. Vincent gaat iets openen: haar eigen champagnebar in hartje Londen. Leverancier: Veuve Clicquot. Naam: Souvenir. Inrichting: St. Vincent. Exacte locatie: Langley Street 6, Covent Garden TTT St. Vincent gaat tevens voor de derde keer haar in 2017 verschenen plaat ‘MASSEDUCTION’ uitbrengen. Na haar eigen gestripte versie van vorig jaar (verschenen als ‘Mass-Education’) is het nu de beurt aan Nina Kraviz om de plaat in een remix-jas te steken. Titel: ‘Nina Kraviz Presents Mass-eduction Rewired’. Release: 13 december

Danig onder de indruk van zichzelf: Corey Taylor van Slipknot, die op een meet and greet een dubbelganger tegenkwam die zo hard op hem leek dat hij even dacht dat iemand hem een spiegel had voorgehouden. Taylor draaide de rollen dan maar volledig om en vroeg de fan om een handtekening. Op zijn buik. Cool! TTT Er gloort een nieuwe Beck aan de horizon. Tracks ‘Uneventful Days’ en ‘Hyperlife’ werden vorige week al gelost, de volledige plaat, ‘Hyperspace’, volgt op 22 november en bevat bijdragen van Pharrell Williams (in zeven van de elf songs), Chris Martin van Coldplay en Sky Ferreira. Benieuwd! TTT Altijd leuk in deze kolommen: Ronnie Wood, gitarist en hofnar bij The Rolling Stones. In een nieuwe documentaire over zijn leven, ‘Somebody up There Likes Me’, vertelt Ronnie uitgebreid over zijn gevecht met cocaïne, en hoe hij in een bepaalde periode zo verknocht was aan freebasen (cocaïne in een lepel, vlam eronder, buisje in de mond, roken maar) dat hij 24 uur per dag een bunsenbrander op zak had. ‘Zelfs op feestjes haalde ik dat ding boven. Mensen dachten dat ik gek was, maar ik vond het gewoon handig’ TTT Elton John vertelt in zijn nieuwe boek ‘Me’ hoe hij ooit stijf van de coke een concert van The Rolling Stones kaapte, Bob Dylan abusievelijk voor een tuinman aanzag en kledingadvies gaf, en Michael Jackson ‘oprecht mentaal gestoord’ vond. ‘Ik had hem al eens ontmoet toen hij nog een kind was, maar toen ik hem in de jaren 90 terugzag en met hem ging lunchen, was hij volledig de pedalen kwijt. Zijn make-up leek te zijn aangebracht door een geestesgestoorde en er zat plakband op zijn neus. En ineens was hij weg, zonder een woord te zeggen. Achteraf bleek dat hij spelletjes was gaan spelen met het 11-jarige zoontje van mijn huishoudster. De man wist simpelweg niet hoe hij zich in het gezelschap van volwassenen moest gedragen’ TTT Het huiveringwekkendste nieuws hebben we voor het laatst bewaard: toen de jongens van Mumford & Sons vorige week hun set op het Austin City Limits Festival afsloten met ‘The Wolf’, deden ze dat met op drums… Lars Ulrich van Metallica. Er zouden gek genoeg geen doden of gewonden zijn gevallen.