Tin Fingers over de liefde en z'n imperfecties: 'Ons concert is de ideale valentijnsdate'

Vorig jaar stond het Antwerpse Tin Fingers nog op Pukkelpop met enkel een – weliswaar knappe – ep onder de arm. Het is nog een klein jaartje wachten op een eerste langspeler, maar Humo geraakte alvast in het bezit van een voorsmaakje getiteld ‘Glow’. ‘We zijn romantische zielen'

Felix Machtelinckx (frontman) «'Glow' gaat over een hartverwarmende gloed vanbinnen, een gevoel waar iedereen naar op zoek is maar dat niet altijd even makkelijk te vinden is. Ik zie rondom mij veel mensen die te maken krijgen met burn-outs en depressie, mensen waarbij de gloed ontbreekt. Ups en downs zijn er altijd, maar er is immer hoop: mensen moeten op zoek gaan naar die glow .

HUMO Jullie debuut-ep dateert van 2017. Is Tin Fingers in die twee jaar tijd veranderd?

Machtelinckx «Ja! Als goede vrienden hangen we dicht aan elkaar, en hebben we samen verschillende nieuwe artistieke fases doorgemaakt. Deze keer heb ik trouwens de opnames zelf gedaan, en de andere muzikanten om de beurt uitgenodigd in de studio. Zo is het intiemer - dat hoor je ook volgens mij - en zijn we op specifieke zaken dieper kunnen ingaan. We hebben twee jaar écht intens gewerkt aan de plaat.»

HUMO De nieuwe plaat zal 'Almost Never No Love' heten, het artwork is zwoel rood met een hartje en op 14 februari spelen jullie een valentijnsshow. Zijn jullie dan zulke romantische zielen?

Machtelinckx «Dat zijn we zeker (lacht). Maar het gaat vooral om de imperfectie van de liefde. Is het je opgevallen dat er van het hartje een klein hoekje af is? En de plaat heet 'Almost Never No Love', álmost . Het is net die imperfectie die de liefde zo mooi maakt. Dat willen we ook met onze sound uitstralen; het klinkt af en toe wel eens uit het ritme, het klinkt niet allemaal perfect.»

HUMO Wat mogen we van die valentijnsshow in AB verwachten?

Machtelinckx «Het zal alleszins heel romantisch worden. Ons album staat dan ook vol romantische liedjes. Een perfect concert om je valentijnsdate mee naartoe te nemen! Ervoor kan je bijvoorbeeld lekker gaan eten in hartje Brussel.»

HUMO Je schreef de meeste nummers aan de kust. Heeft die omgeving een invloed gehad op de muziek?

Machtelinckx «Heel erg. Ik heb me teruggetrokken op het appartement van mijn grootmoeder, ingericht in een fiftiesinterieur en met een groot raam dat uitkijkt op zee - net een schilderij dat constant beweegt. De meeste songs en hun teksten zijn ontstaan tijdens het kijken door dat raam. Een erg episch beeld. En romantisch, net als de plaat!»

HUMO We krijgen het er al warm van!

Tin Fingers speelt op 14 februari in de AB. Info en tickets.