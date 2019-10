Humo luistert: de beste songs van afgelopen week

Luister onderaan dit artikel naar de Spotify-playlist 'Humo Luistert'.

Gang Starr - 'Bad Name'

16 jaar na hun laatste plaat - en 10 na de dood van Guru - is Gang Starr terug. Met gastrappers, een plaat ('One of the Best Yet', op 15/11) en een single die het vrolijkste doet vermoeden.

Mount Eerie & Julie Doiron - 'Belief pt. 2'

Aandoenlijk breekbare single van Phil Elverum en Julie Doiron (van de Canadese post-grungers Eric's Trip), die in 2008 samen 'Lost Wisdom' maakten en elkaar nu opnieuw vonden. 'Lost Wisdom pt. 2' is er op 8/11.

Destroyer - 'Crimson Tide'

Synthrock van een goed jaar, een melodie die prettig aan The War on Drugs herinnert en een absurde parlando waarin een halve David Lynch-film verscholen zit.

Novgrod – ‘Pop’

Giel Cromphout – die lange van El Yunque – knutselt in zijn vrije tijd onder de naam Novgrod aan donkere slaapkamersongs als deze. Z’n nieuwe plaat ‘Roald’ verschijnt binnenkort op sentimental, het label van Fenne en Kobe van Whispering Sons.

MØ – ‘Bullet With Butterfly Wings’

Deense popster MØ covert een Smashing Pumpkins-klassieker. Hoe dat klinkt? Als The Police. Surprise!

MEYY – ‘Angelic Lies’

De Brusselse MEYY (19!) debuteert met een verrassend volwassen popsong die naar triphop geurt en haar geweldige stembereik mooi in de verf zet. Hou haar in de gaten!

Coldplay - Arabesque

Ook de notoire Coldplayhater zal dit nieuwe nummer bejubelen: weinig Chris Martin, maar heel veel saxofoon. En een fijn gastrolletje van Stromae.

'Humo Luistert' op Spotify: