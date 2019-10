TTT-berichten: Snoop Dogg krijgt voor verjaardag boeket met 48 joints - Kanye is grootste artiest aller tijden - John Lydons scheten stinken

Oud nieuws, maar leuk om nog eens te herhalen. Voor wie zich afvraagt waarom Sex Pistols- en P.i.L.-frontman John Lydon ‘Rotten’ wordt genoemd: het heeft met ’s mans ingewanden te maken. Klokkenluider van dienst in dezen is Jay Kay van Jamiroquai, die tijdens een vlucht naar Australië eens naast Lydon zat en moest vaststellen dat de man aan de lopende band scheten laat. ‘Een kruising tussen varkensmest en chemisch afval,’ aldus Kay, die, toen hij er een opmerking over maakte, als antwoord kreeg: ‘Flatulence is an energy’ TTT Kanye West heeft een nieuwe plaat uit, en dan is een ferm statement nooit ver weg. ‘Het is mijn taak om de gospel te verspreiden,’ aldus West. ‘Ik ben tenslotte de zoon van God. En het is nu ook geen vraag meer of ik de grootste artiest aller tijden ben, het is gewoon een feit.’ Kanye dus. Niet Bowie, niet Lennon, niet Elvis, niet Dylan. Kanye TTT Diezelfde Kanye wil ook nog steeds president van de Verenigde Staten worden: ‘Er komt een tijd dat ik het gewoon zal zijn.’ Laten we er maar niet te hard mee lachen, dat is ons eerder al eens zuur opgebroken TTT Nog iemand die ooit plannen in die richting had: Iggy Pop. De 72-jarige rocker met de kleinste garderobe van zijn generatie heeft in een interview met Jonathan Ross toegegeven dat hij tussen zijn tiende en twaalfde levensjaar vast van plan was om in de politiek te stappen. Toen Ross hem vroeg waar hij zichzelf dan had zien eindigen, antwoordde Iggy: ‘De top: president’ TTT Maar terug naar de gekke hiphoppers. Sean Combs – ook bekend als Puff Daddy, P. Diddy, Puffy en Diddy – wil zijn echte naam, Sean John Combs, officieel laten veranderen in Sean Love Combs. In 2017 deed hij al eens een halfslachtige poging om zichzelf te laten omdopen tot Love aka Brother Love, maar nu zou het Diddymans menens zijn. Er hoort zowaar zelfs een uitleg bij: ‘I’m just Love, and who doesn’t love Love?’ Geen speld tussen te krijgen TTT Nog eentje, Snoop Dogg. Snoop – echte naam Calvin Cordozar Broadus Jr. maar ook bekend als Snoop Doggy Dogg, Snoop Lion en Snoopzilla – heeft van zijn familieleden voor zijn 48ste verjaardag een boeket gekregen samengesteld uit 48 joints. Voor de kenners: half Indica, half Sativa, as Snoop likes it. Het boeket werd samengesteld door cannabis floral designer – die job bestaat! – Leslie K. Monroy TTT Snoop is altijd erg open geweest over zijn cannabisgebruik en gaf onlangs toe dat hij iemand in dienst heeft die zijn joints voor hem rolt. Iemand die jaarlijks een salaris van 50.000 dollar opstrijkt. Een job waarvan de vacature – duizend bommen en evenveel granaten! – volledig aan ons voorbij is gegaan TTT Snoops reactie toen hij het boeket kreeg: ‘Was ik al maar 70’

Flea is getrouwd. Met ontwerpster Melody Ehsani. De 57-jarige bassist van de Red Hot Chili Peppers – echte naam Michael Balzary – heeft twee dochters uit vorige relaties: de 31-jarige Clara en de 13-jarige Sunny Bebop TTT Wij durven wedden dat u niemand kent die Sunny Bebop heet, en Winter al evenmin. Die laatste is de zoon van Alanis Morissette, geboren in augustus 2018. We vertellen het omdat Alanis na de geboorte naar verluidt in een postnatale depressie vanjewelste is beland, die nu weliswaar voorbij zou zijn, maar plaats heeft gemaakt voor een obsessief-compulsieve stoornis. Nu wij het ons zo horen vertellen, vragen wij ons toch weer af: waarom vertellen wij dit eigenlijk? TTT Ginger Baker – echte naam Peter Edward Baker – heeft zich net voor zijn dood op 6 oktober jongstleden verzoend met zoon Kofi, met wie hij al jaren in onmin leefde. De 20-jarige Kofi Baker – echte naam Kofi Baker – kreeg van zijn vader zelfs de zegen om met Cream-bassist Jack Bruce de baan op te trekken en Creams classic album ‘Disraeli Gears’ integraal te gaan spelen TTT U dacht ‘Het zal toch niet waar zijn, zeker?’, maar kijk eens wie we daar op de valreep hebben: Sir Liam! Na slaan komt zalven en dus heeft de jongste Gallagher de oudste nog eens wat stroop aan de baard gesmeerd. ‘We zeggen een hoop idiote dingen over elkaar, maar zo zitten we nu eenmaal in elkaar. Zelfs als ik hem uitmaak voor rotte vis, doe ik dat alleen maar uit liefde. Als je me vraagt wat ik voor Noel voel, dan zeg ik: liefde, niets dan pure liefde. En natuurlijk mis ik hem op het podium’. Die Oasis-reünie dan in 2020? Rotte vis!