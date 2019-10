Steelt Charlotte Adigéry dit jaar de show op de Red Bull Elektropedia Awards?

Zes nominaties, dat is eentje meer dan directe achtervolgers Roméo Elvis, Zwangere Guy en BeraadGeslagen. Opvallend, aangezien zij alle drie een langspeler uitbrachten en Adigéry slechts een ep. De gloednieuwe categorie ‘Best EP’ komt haar dus goed uit. Daarin neemt Adigéry’s ‘Zandoli’ het op tegen ep’s van onder meer Bombataz, ssaliva, Victor De Roo, Ikraaan, Miss Angel en Juicy.

Voor hoofdprijs ‘Artist of the Year’ moet Charlotte Adigéry het proberen te halen van o.a. Zwangere Guy, Roméo Elvis, BeraadGeslagen, Brihang, Amélie Lens en Angèle – de prijzenpakker van vorig jaar. Verder werd ze genomineerd voor ‘Best Song’ met ‘High Lights’ – over haar liefde voor pruiken –, ‘Best Video’ met de ASMR-video van ‘Cursed and Cussed’, ‘Best Live Act’ en ‘Best Producer’. Ook Joëlle Dubois & Ill-Studio werden genomineerd voor het artwork van Adigéry’s ep.

De oprichters van Pukkelpop en de organisator van Dour zullen een Lifetime Achievement Award krijgen. Bombataz, KRANKk en Lola Haro zullen de prijs voor ‘Most Promising Artist’ in ontvangst nemen op 13 november.

De Red Bull Elektropedia awards gaan door op 13 november in Flagey. Stemmen kan hier.