Humo luistert: de beste songs van afgelopen week

Tame Impala - 'It Might Be Time'

Een misthoorn op de achtergrond en - 'You ain't as young as you used to be' - harde waarheden in de lyrics: derde vooruitgeschoven single uit 'The Slow Rush', en alweer een goede.

Pinegrove - 'Phase'

Nieuws uit het niemandsland tussen americana en emo: Pinegrove is terug. Met 'Marigold', een nieuwe plaat, op 17 januari. En nu al met 'Phase', een mooi kabbelende single over slapeloosheid.

Andy Shauf - 'Things I Do'

Weelderige, gevoelige, jazzy retrorocker uit 'The Neon Skyline', de nieuwe plaat van Canada's chronisch meest onderschatte folkie.

Arabnormal – ‘Toy’

Arabnormal is Younes Faltakh (The Hickey Underworld) en Niek Meul (Das Pop). Het korte ‘Toy’ klinkt aanvankelijk als een Plastic Bertrand-imitatie, maar evolueert daarna tot een vlijmscherpe garagerocksong – een garage in het midden van een hete en gortdroge woestijn.

Lil Peep – ‘Belgium’

Net geen twee jaar na zijn veel te vroege dood, verschijnt Lil Peeps postume ep ‘GOTH ANGEL SINNER’. Daarop staat een single over ons land: ‘I was out in Belgium on tour. That's the day that I convinced myself that I was truly yours’. Inclusief neerslachtig gitaarlijntje – Peep wordt door zijn fans niet voor niks soms ‘de Cobain van deze generatie’ genoemd.

Millionaire – ‘Cornucopia’

Heerlijke eerste voorbode van nieuw album ‘APPLZ ≠ APPLZ’ (release: maart 2020). Tim Vanhamel en co. klinken zowaar een beetje als de oude Tame Impala. En zo is de cirkel rond!

