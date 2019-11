TTT-berichten: Morrissey vs. The Guardian - Kanye trekt 68 miljoen terug van de belastingen - Cobains cardigan is duurste ooit

Ozzy Osbourne, die het voorbije jaar grotendeels tussen lappenmand en hiernamaals heeft doorgebracht na een hardnekkige longontsteking en een zware val, heeft tussen het ijlen door wel de tijd gevonden om een nieuwe plaat op te nemen. Volgens Sharon Osbourne, Ozzy’s even onverwoestbare – hij heeft nochtans geprobeerd – echtgenote, zal die in januari verschijnen TTT Om een idee te krijgen van de zwaarte van het voorbije jaar: Ozzy was één van de gasten op Post Malones laatste plaat – helemaal bij bewustzijn kan de Prince of Darkness dus niet geweest zijn TTT Aan de andere kant: wanneer was hij dat wel? TTT De gifgroene cardigan die Kurt Cobain om de frêle schouders had hangen tijdens Nirvana’s iconische ‘Unplugged’-sessie, is ongewassen en wel voor een duizelingwekkende 334.000 dollar van eigenaar verwisseld TTT Volgens het veilinghuis waar de verkoop plaatsvond, maakt dat van het kledingstuk ‘de duurste cardigan die ooit per opbod is verkocht’ TTT De vorige eigenaar had het ding vier jaar geleden op de kop getikt voor een ook al niet onaardige 140.000 dollar, maar hij wilde het nu van de hand doen omdat hij ‘de verantwoordelijkheid te zwaar vond wegen’ TTT Afgaand op de bier- en pizzavlekken op onze pullover is het nochtans vrij pijnloos, je kleren niet wassen TTT Evenmin proper, wel hilarisch: de laatste stoot van Morrissey TTT Mozzer heeft het aangedurfd om een handjevol platen te signeren en tijdens zijn optredens tegen woekerprijzen te koop aan te bieden in zijn merchandisestandje. Belangrijk detail: het waren niet eens zijn eigen platen, wel ‘Raw Power’ van Iggy and the Stooges, ‘Aladdin Sane’ van David Bowie, ‘Horses’ van Patti Smith en ‘Transformer’ van Lou Reed. Voor 300 dollar ook van u TTT Ongewassen exemplaren kosten 100 dollar extra TTT Vorige week vloeide er nog meer inkt over Bigmouth: in Los Angeles besteeg Morrissey het podium met een shirt waarop ‘Fuck the Guardian’ te lezen stond. Morrissey en de Britse kwaliteitskrant liggen al enige tijd in de clinch sinds hij zijn steun voor de nationalistische For Britain-partij heeft uitgesproken. Dat The Guardian ‘California Son’, Morrisseys recente coverplaat, slechts één schamele ster schonk in hun recensie, zal ook niet geholpen hebben TTT Volledig in lijn met Morrisseys idee van merchandising was ook het shirt te koop op het concert

Kanye West heeft dit jaar maar liefst 68 miljoen dollar teruggekregen van de belastingen. Kanye maakte het nieuws zelf bekend, en hij voegde eraan toe dat die financiële meevaller hem geschonken was door God. Alsof z’n boekhouder er voor niets tussen zat TTT Dat God slaat én zalft, wisten we, maar financiële pijpbeurten uitdelen aan rappers wier carrière in vrije val is? Dat is nieuw TTT Tame Impala heeft het goede nieuws van de week meegebracht: Kevin Parker is niet alleen klaar met z’n nieuwe plaat ‘The Slow Rush’, de opvolger van het onvolprezen ‘Currents’ uit 2015, hij heeft ook al een releasedatum op het oog. Noteer: 14 februari 2020 TTT Hoezo, u had al iets gepland?! TTT Nu ook Millionaire een nieuwe plaat heeft aangekondigd die tegen dan uitkomt, ziet het ernaar uit dat 2020 weleens een jubeljaar zou kunnen worden. Het enigmatisch getitelde ‘Applz ≠ Applz’ komt in maart uw kant uitgewalst, maar het eerste nummer, ‘Cornucopia’, is heden al online te beluisteren TTT Ooit was nieuw Millionaire-werk bemachtigen een pak moeilijker. Verre herinneringen TTT James Hetfield bevindt zich nog steeds in een ontwenningskliniek, maar dat was voor Eric Bell, gitarist van Thin Lizzy, geen reden om Metallica niet uit te maken voor ‘a pack of bastards’ TTT Bell is nog altijd een tikkeltje pissig omdat Metallica hem twintig jaar geleden had uitgenodigd om tijdens een optreden in Dublin mee te spelen tijdens hun cover van Thin Lizzy’s ‘Whiskey in the Jar’, maar niet bereid was daar iets voor te betalen. Bell: ‘Ik hoopte zo’n 2.000 dollar te vangen, dat voelen ze niet eens. Maar nee, na afloop kreeg ik een zak met Metallica-shirts, sleutelringen en petten. I got paid fuck all, and then they all fucked off’ TTT Besluit: God geeft – of toch aan Kanye – maar Metallica neemt TTT Volgende week meer van hetzelfde? TTT (Op z’n Hetfields) Yeaaah!