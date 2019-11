TTT-berichten: Alles over Kanye West! - Hond van Lorde overleden - Reünie Rage Against The Machine

Ideetje: als we het nieuws over Kanye West deze week helemaal voorin steken, dan zijn we ook sneller weer van hem af. Afgesproken? Oké dan TTT O wacht, er loopt een belangrijk bericht binnen en we kunnen niet anders dan het voorrang geven: Rage Against the Machine, de belangrijkste muzikale protestgroep sinds The Strangers, heeft bekendgemaakt aan een nieuwe reünie toe te zijn. De band zal in maart 2020 een aantal concerten spelen waar ze het hardst nodig zijn, de Verenigde Staten, en zal in april headliner zijn op het Coachella-festival TTT Verbazing voelen mag: eerder dit jaar liet Tom Morello immers nog verstaan dat er niet meteen een nieuwe reünie zat aan te komen met de woorden: ‘Zit er niet op te wachten, begin liever zelf een band’ TTT Déden we, maar onze cover van ‘Bij de Rijkswacht’ van onze rapmetalgroep Angry at the Apparatus doet het eerlijk gezegd maar zo-zo

Goed, Kanye dus TTT Of wacht, we zijn nog niet rond met het vorige bericht. Want waar we allemaal winnaars zijn bij het nieuws over de Rage-reünie, zijn er helaas ook verliezers: Prophets of Rage, de supergroep bestaande uit Rage Against The Machine min Zach de la Rocha en plus leden van Cypress Hill en Public Enemy, heeft onmiddellijk na de reünie-aankondiging de stekker uit het eigen project getrokken TTT Zowel leden B-Real als Chuck D lieten via sociale media weten ‘zich kostelijk geamuseerd te hebben’. En wij dan TTT Zo, Kanye dan? O nee, wacht: Lorde heeft net een tragische update de wereld ingestuurd. Lorde, het bekendste pruilmondje ter wereld tot Greta Thunberg besloot eens een dagje niet naar school te gaan, laat weten dat haar nieuwe plaat vertraging zal oplopen omdat haar hond overleden is TTT Omdat we hier altijd man en paard noemen en we u nooit een doodsoorzaak onthouden, ook niet als het een dier betreft: Pearl, zoals het beest heette, bezweek na een hartaanval TTT En dan zouden we het nu stilaan over Kanye willen hebben, maar er is iets binnengelopen dat nóg belachelijker is: Donald Trump Jr. namelijk TTT Het zit bij hem in de familie TTT De minst gerimpelde Donald Trump van de twee spreekt in zijn nieuwe boek ‘Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us’ – nu moet Rik Torfs alsnog een nieuwe titel zoeken voor z’n tweede turf – namelijk tegen dat zijn vader een racist zou zijn omdat die hem jaren geleden tijd liet doorbrengen met Michael Jackson, die een appartement had in de Trump Tower in New York TTT ‘Als mijn vader een racist zou zijn, dan is hij er in elk geval niet erg goed in,’ aldus Don Jr. Al sluit dat ook niets uit: er zijn wel meer dingen waar Trump niet goed in is en die laat hij ook niet aan zijn hart komen TTT Overigens: claimen dat iemand geen racist is omdat hij zich inlaat met Michael Jackson is hetzelfde als proberen je schulden af te betalen met Monopoly-geld TTT Nog even wachten, Kanye: we zien hier een te mooi bruggetje naar het volgende bericht – kunnen we écht niet laten liggen TTT Er was namelijk nog meer Jacko-nieuws vorige week: de sokken waarin op 25 maart 1983 de allereerste moonwalk gepleegd werd op een podium, tijdens ‘Billie Jean’ was dat, gaan deze week onder de hamer. Het paar witte sokken, ingelegd met kristallen en voorzien van certificaat van echtheid, werd in de jaren 80 door Jackson aan zijn manager geschonken en zouden nu naar schatting voor 1 à 2 miljoen dollar van de hand gaan TTT Het zou volgens experts tevens niet de eerste keer zijn dat iemand Jacko’s vuile was uithangt TTT Afijn, nog één nieuwtje en dan is het aan jou, Kanye TTT En wel dit: Flea, wereldberoemd als bassist van de Red Hot Chili Peppers, heeft een woordje uitleg gegeven bij waarom zijn vorige week verschenen autobiografie ‘Acid for the Children’ in hemelsnaam net ophoudt wanneer hij op het punt staat toe te treden tot de band. Flea: ‘Ik zou het valsspelen vinden als mijn boek over de band zou gaan. Het leek me een grotere uitdaging om een autobiografie te schrijven die níét over de groep ging, maar die toch het lezen waard zou zijn’ TTT Lees daar gerust een por richting Peppers-frontman Anthony Kiedis in, die in zijn autobiografie destijds wél uitgebreid inging op de groep, en al doende ook nog eens vertelde hoe hij buiten Flea’s medeweten om seks had gehad met zijn zus TTT Het zou dus zomaar eens kunnen TTT Oké Kanye, aan jou! TTT Wat? Geen ruimte meer? Zonde!