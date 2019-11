Dachten wij dat het een goed idee was om ons met Helmut Lotigiers stilletjes en discreet terug te trekken in een rustig hoekje van de Antwerpse koffiebar waar hij regelmatig komt, blijkt al snel dat rust en discretie deze ochtend niet hoog op zijn prioriteitenlijstje staan. We zitten amper neer of de bekende tenorstem schalt door de ruimte, met het lied dat hij op de 0110-concerten (voor verdraagzaamheid en tegen racisme) zong samen met Sioen en Roland: “Oas ekik nen dag in eu schoenen zoe stoan…” Zullen verder nog de revue passeren tijdens ons gesprek: enkele flarden uit Disneyfilms, een stukje ‘Nessun dorma’, de stem van Kermit de Kikker, een Sean Connery-imitatie en een operetteversie van ‘Run to the Hills’. Lotti goes Iron Maiden.

U had erbij moeten zijn.

Straks zoekt hij de totale stilte weer op, in zijn huisje bij Durbuy, hartje Ardennen, waar de Gentenaar officieel woont. Het is zijn toevluchtsoord, waar hij wandelingen maakt en zich afmat op de bergen als de coureur die hij in het diepst van zijn gedachten is. Maar vooral: een plek waar hij rust vindt, een zegen voor een autist en ADD’er als hij.