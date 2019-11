Danny Blue and The Old Socks: 'Nee, we vinden onze bandnaam niet meer cool'

Terwijl Humo’s Rock Rally-finalist Danny Blue and The Old Socks in de Ardennen z’n nieuwe ep ‘Boys’ afwerkt, mogen wij u reeds een eerste, verrassend voorsmaakje ter ore brengen.

Single slash titelsong ‘Boys’ klinkt helemaal anders dan wat we van de Antwerpenaren gewoon zijn. Een beetje postpunk, een beetje eightiespop, maar vooral: experiment. Nooit daagde de band zichzelf meer uit dan hier. En met resultaat: we kunnen zonder twijfel zeggen dat het met voorsprong hun beste song tot nu toe is.

Voor de videoclip, gefilmd door Vincent Leroi, trokken ze naar een kasteel in Frankrijk. ‘Iedereen in de band is into films’, aldus frontman Sam De Nef. De oplettende kijker zal referenties tegenkomen naar 'A Clockwork Orange', 'Inland Empire' en 'Eraserhead'.

(Lees verder onder de video)

HUMO Op de tracklist van jullie ep zie ik twee ‘Boys’ opduiken.

Sam De Nef «Op de ep zal inderdaad ook een reprise van 'Boys' te horen zijn. Die gaat over het mooie, onbezorgde kattenkwaad van de kindertijd. Deze versie van 'Boys' gaat over dezelfde groep jongens, maar dan op latere leeftijd en met minder mooie kantjes - druggebruik en dergelijke.»

HUMO Deze single klinkt veel minder doordeweeks dan de surfrock van jullie debuut-ep. Ik hoor er zowaar Talking Heads in.

De Nef «De eerste ep hebben we opgenomen toen de band nog heel pril was. We hadden snel na de release al door dat we niet helemaal gemaakt hadden wat we wilden maken. Ondertussen zijn we erg gegroeid, en is het logisch dat er iets anders uit voorkomt.»

HUMO Zijn jullie de voorbije jaren zelf naar andere artiesten beginnen luisteren?

De Nef «Ons muzikale spectrum is gigantisch verbreed. Er zijn veel nieuwe invloeden, en we luisteren amper nog naar de bands die we tijdens onze beginperiode luisterden. De laatste tijd hebben we veel geluisterd naar seventiesartiesten als Talking Heads, The Velvet Underground en David Bowie, maar op onze nieuwe muziek kan je geen specifieke invloed plakken. Geloof me: deze single is weird, maar je moet de hele ep eens horen (lacht).

»Er zitten echt veel nieuwe elementen in. Een gospelkoor, bijvoorbeeld. Ook saxofonist Mattias De Craene (MDCIII, red.) zal op de ep te horen zijn, net als Pauwel De Meyer en Matt Watts.»

Nieuwe start

HUMO Vorig jaar namen jullie deel aan zowel Humo's Rock Rally als De Nieuwe Lichting, maar jullie eindigden nooit in de top 3. Denk je dat het resultaat anders zou zijn moesten jullie in 2020 deelnemen?

De Nef «Bij de Rock Rally wel, volgens mij. We staan nu sterker in onze schoenen en onze muziek zit beter in elkaar. Ik denk dat Humo wel fan zou zijn van onze nieuwe stijl.»

HUMO Vroeger klonken jullie songs veel radiovriendelijker.

De Nef «Toen we de nieuwe ep aan het opnemen waren, hebben we meermaals gedacht: 'Dit gaan ze nooit op de radio draaien' (lacht). We zullen zien.»

HUMO Een commercieel succes zal het niet meteen worden. Willen jullie op termijn dan niet gaan leven van de muziek?

De Nef «Dat is nooit een doel op zich geweest, maar het zou leuk zijn (lacht). We halen momenteel vooral voldoening uit het feit dat we déze muziek kunnen maken. Het is niets nieuws, maar het zijn ook geen evidente popsongs.»

HUMO Gaan jullie live nog oude, toegankelijkere nummers spelen, of gaat die eerste ep in de vergetelheid geraken?

De Nef «Helemaal verdwijnen zullen de songs niet doen, maar... (twijfelt). Dat is nog een verrassing! Het voelt alleszins als een nieuwe start, en we willen niet te veel blijven hangen in wat we vroeger gedaan hebben. Zo kunnen we ook een nieuw publiek aanspreken.»

HUMO Ben je niet bang dat je fans van het eerste uur zal kwijtraken?

De Nef «Nee hoor, en anders komen er wel genoeg nieuwe bij (lacht). We maken muziek niet voor anderen, dat doen we voor onszelf. Hoewel onze nieuwe muziek anders klinkt, vind ik toch dat hij past bij ons als groep. De sfeer rond de band blijft hetzelfde.»

HUMO Bedoel je dan die jolige nonchalance?

De Nef «Ja, bijvoorbeeld. Ik heb bij onze band een vibe die ik niet veel bij andere bands zie. Maar dat kan natuurlijk persoonlijk zijn, we voelen ons namelijk super comfortabel bij elkaar.»

'We zijn altijd een hectische band geweest'

HUMO Pieter-Jan Decraene (Rhinos Are People Too, red.) is naast de producer van de ep eveneens jullie nieuwe bandlid. Heeft hij een grote invloed gehad op de band?

De Nef «We zijn altijd een hectische band geweest, zonder veel structuur of planning. Pieter-Jan zorgde meteen voor rust en een gestructureerde werkwijze. Tegelijkertijd pusht hij ook om te experimenteren en kan hij songs helemaal helpen omgooien. We hebben wel vaker mensen betrokken bij onze band, maar er was altijd een kloof - qua muzieksmaak bijvoorbeeld. Dat is nu niet het geval: met Pieter-Jan zitten we op dezelfde golflengte.»

HUMO De songs schrijven jullie tegenwoordig als groep. Nochtans doet de bandnaam vermoeden dat de band rond één frontman draait.

De Nef «'Danny Blue' verwijst eigenlijk naar onze drummer. Maar die naam, ik weet het niet, maar… (zoekt naar woorden). We vinden 'm eigenlijk niet meer zo cool (schatert). Maakt niet uit, er zijn genoeg bands met een stomme naam die coole muziek maken!»

HUMO Yevgueni!

De releaseshow van ‘Boys’ gaat door in de AB op 14 maart, met Pauwel als voorprogramma. De ep zal eind februari 2020 verschijnen.