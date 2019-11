Humo luistert: de beste songs van afgelopen week

Luister onderaan dit artikel naar de Spotify-playlist 'Humo Luistert'.

Glints - 'Lemonade Money'

Vet naar het Midden-Oosten knipogende track, waarin naar parels in de stront wordt gezocht en die de loper uitrolt naar Jan Maarschalk Lemmens' debuutplaat, uit op 6 maart komende.

Dogleg - 'Fox'

Emopunk van een straf vat, van een band uit Michigan die de eigen sound op hun Facebook-pagina omschrijft als 'Punch-dancing out our rage'. Klinkt euh, accuraat.

Watchoutforthegiants - 'Taking Back Time'

Hoekige, lijzige, Balthazareske en verder allround prima single van een roedel finalisten uit Humo's recentste Rock Rally. ‘Taking Back Time’ werd in het juryverslag toen al geloofd als 'over de hele rit hun beste song'.

Moses Sumney – ‘Virile’

Moses Sumney kondigde aan dat de opvolger van debuutplaat ‘Aromanticism’ (2017) meteen een dubbelalbum zal worden. Deze eclectische, dreigende eerste single wijkt beduidend af van de subtiliteit van ouder werk, maar Sumney klinkt charismatischer dan ooit.

Slowdive – Golden Hair (live)

Wat begon als een vage Syd Barrett-cover op debuutplaat ‘Just For a Day’ (1991), groeide uit tot het absolute hoogtepunt van Slowdive’s liveshows. Nu is er eindelijk een officiële live-opname, en na al die jaren blijft het nog steeds een van de mooiste stukken muziek die ik ooit hoorde. Slik.

BRYN – ‘A Degree’

De Rwandese vluchteling Bryan Mugande leerde op zijn 12 gitaar spelen in het asielcentrum van Bovigny, Wallonië. Acht jaar later speelde hij als voorprogramma van Eurosong-ster Bilal Hassani in een uitverkochte Olympia in Parijs, en nu heeft hij een eerste single klaar. ‘A Degree’ is een frisse popsong vol subtiele verrassingen en opzwepende dancehallbeats. Ook live een banger.

'Humo Luistert' op Spotify: