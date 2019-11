TTT-berichten: Nigel Farage nieuwe gitarist The Smiths? - Pete Doherty twee nachten na elkaar in de cel - Black Crowes weer bij elkaar

Even geleden dat we Pete Doherty nog op de koffie kregen in deze kolommen, maar laat dat geen reden zijn om te veronderstellen dat alles weer koek en ei is met Engelands speldenkussen. Want kijk: daar is-ie net TTT Pete werd vorige week in Parijs in de boeien geslagen: agenten hadden hem om drie uur ’s nachts op heterdaad betrapt tijdens onderhandelingen over de aankoop van een gram of twee Colombiaans wit. Omdat hij, ongetwijfeld tot verbazing van alle aanwezigen, op de koop toe niet bijster nuchter bleek, mocht hij een nachtje brommen TTT En wat hadden we gewild dat het daarbij bleef, maar Pete Doherty zou Pete Doherty niet zijn als hij niet de gewoonte had foute beslissingen door te spoelen met ronduit idiote. De volgende dag stapte hij linea recta naar huis, trok z’n pyjama aan, verwarde de deur van zijn slaapkamer jammerlijk met de voordeur, en stapte dan maar richting dichtstbijzijnde kroeg om zijn herwonnen vrijheid te vieren. Daar slaagde hij erin om in recordtempo, én op Wapenstilstand, slaags te raken met andere cafégangers, en voor hij het wist zat hij weer in dezelfde cel TTT Tussendoor: ‘Trouble Will Find Me’ van The National blijft de mooiste plaat ooit over Pete Doherty TTT ‘Terug van weggeweest!’ zei de cipier, en verhip: dat gaat ook op voor The Black Crowes TTT Vier jaar nadat bekend was geraakt dat de gebroeders Robinson elkaar het licht in de ogen niet meer gunden, hebben Chris en Rich namelijk aangekondigd dat ze op tournee gaan voor de dertigste verjaardag van ‘Shake Your Money Maker’, de plaat waarmee het allemaal is begonnen, en waarmee de reünie naar alle waarschijnlijkheid, zodra de opwinding weer is gaan liggen als een vlooienhond in z’n mand, ook zal eindigen TTT Een fragment uit de Humo-bespreking van ‘Shake Your Money Maker’ uit 1990 door (rv), die volgens de overlevering na het uittypen gezwind de titel in de praktijk bracht: ‘Geef me de slonzige slide van ‘Twice as Hard’, laat mij de pierewaaiende, op volle cafés afgestemde rocker ‘Jealous Again’ ondergaan, verbaas mij voor de duizendste keer met een riff van Keef en een riff van Chuck Berry in ‘Could I’ve Been So Blind’ en ik vergeet dat ik au fond een kantoorbenodigdheid ben’ TTT Nu wij nog

Een goede oplijsting haalt het zelfs van de beste mop, bedachten we toen we ons nog eens een avondje – knetterend haardvuur, glaasje rood, Mozart op de draaitafel – in het telefoonboek verdiepten, en dus citeren we gaarne even uit het lijstje van geveilde spullen van Prodigy-stokebrand Keith Flint, dit voorjaar overleden TTT ‘Een speciaal op bestelling gemaakt eiken bed, op elke hoek ondersteund door poten bestaand uit vlechtwerk van stalen doornen en toegankelijk via een trap die rust op de rug van een gehurkt mythologisch beest. Een gigantisch beeld van een mier, vervaardigd uit aluminium. Een opgezette haas, verkleed als jager en voorzien van een tweeloop. Een Japans zwaard, gedragen door Flint tijdens zijn huwelijksfeest’ TTT In de collectie bevond zich ook Flints voorraadje neusringen, van eigenaar gewisseld voor zo’n 2.000 euro. Wie lager bood, zag z’n buit – dekking, komt-ie – door de neus geboord TTT Johnny Marr op Twitter, toen hem door een fan werd gevraagd of er vlees zat aan de geruchten dat er een reünie van The Smiths zit aan te komen: ‘Met Nigel Farage op gitaar dan’ TTT Neil Young, die normaal gezien vorige week Amerikaan geworden zou zijn, zal nog even Canadees moeten blijven: zijn aanvraag om de dubbele nationaliteit te verkrijgen werd geweigerd, volgens Neil omdat hij zich in het verleden weleens heeft ingelaten met marihuana, en daar zijn ze bij de immigratiedienst nu eenmaal niet tuk op TTT Neil is evenwel niet van plan het op te geven: hij heeft er een goed oog in dat zijn aanvraag vóór de presidentsverkiezingen van 2020 goedgekeurd wordt TTT De Amerikaanse immigratiedienst: ‘Met Willie Nelson als douanebeambte dan’ TTT Rod Stewart heeft in een interview aan het hobbytijdschrift Railway Modeller bekend dat hij een buitengewone voorliefde voor modelbouw heeft TTT De voorbije 26 jaar heeft Rod een gigantische modelstad gebouwd van bijna 40 meter lang, gemodelleerd naar het spoorwegnet van zowel Chicago als New York. Ach, zolang het hem maar van de straat houdt TTT Het gekke aan mensen die van modeltreintjes houden, is namelijk: ondanks alles sporen ze niet