Humo luistert: de beste songs van afgelopen week

Luister onderaan dit artikel naar de Spotify-playlist 'Humo Luistert'.

King Krule - 'Alone, Omen 3'

Uit 'Hey World!', een kortfilm met vier nieuwe songs. Humo's (gvn): 'Prozacslikkers die een hekel hebben aan zwaarmoedige romantiek gaan het, denk ik, maar niks vinden.' Voor al de rest: Archy Marshall opent zijn 2020-tournee in Brussel op 3 maart.

(Vanaf 5:41)

KOMPROMAT - 'Der Räuber und der Prinz'

Onderkoelde maar speelse cover van de achtendertigjarige DAF-track, nu op de nieuwe EP van KOMPROMAT, de Duits getinte samenwerking van de Fransozen Vitalic en Rebeka Warrior.

Drive-By Truckers - 'Armageddon's Back In Town'

Hevig naar de musk van Springsteen meurende single ter aankondiging van nieuwe plaat 'The Unraveling' (uit op 31/1). Oppertrucker Patterson Hood: 'Iemands politieke voorkeur is altijd persoonlijk. Onze nieuwe plaat is persoonlijker dan ooit.'

Hannah Diamond - 'Reflections'

PC Music-fans wachtten er zes jaar lang op, maar éindelijk is Hannah Diamonds debuutplaat er. Opener 'Reflections' is alvast een prachtige, futuristische popsong.

Disorientations – Close to Disappearing

Disorientations bestaat uit leden van Melting Time en Lagüna – de bronzen medaille van Humo’s Rock Rally 2018 –, maar klinkt eerder als een geslaagde samenwerking tussen Swervedriver en Paul Banks. Beter dan Banks & Steelz, alleszins.

Amnesia Scanner - AS Acá (ft. Lalita)

Het boeiendste electronicaduo van Finland doet het met de Peruviaanse artieste Lalita. ‘AS Acá’ klinkt iets minder stevig dan de songs van hun debuutplaat, maar minstens even spannend. Lalita’s zang doet nu en dan aan Björk denken, en is dat niet áltijd een troef?

Tommy Genesis – Cinderelly

Tommy’s meest onverbloemde banger tot op heden. Wordt ongetwijfeld een publiekslieveling.

