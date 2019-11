TTT-berichten: Slipknot organiseert festivalcruise - Kiss treedt op voor witte haaien - The Libertines brengen gin uit

Daughters, lock up your mothers: Mötley Crüe heeft na vier jaar thuisblijven bekendgemaakt weer op tour te gaan, en dat ondanks een onderling afgesloten contract waarin de bandleden destijds overeenkwamen dat het welletjes was geweest na dik 35 jaar zwijnerij TTT Nu kun je Mötley Crüe van veel beschuldigen – chlamydia, syfilis, gonorroe – maar níét van bescheidenheid, en dus werd het contract verbroken in een filmpje op YouTube waarin het papierwerk, en het hele bureau waarop het rustte, de lucht ingeblazen werd TTT Over naar de categorie ‘nieuws dat moeilijk te geloven zou zijn mocht het om een andere band gaan dan Kiss’: Kiss heeft vorige week een optreden gespeeld voor witte haaien TTT Of dat was toch de bedoeling: de band, al dobberend op een bootje voor de Zuid-Australische kust, rammelde als promotiestunt een miniconcert af dat via onderwaterluidsprekers de diepte onder hen ingestuurd werd. Omdat haaien naar verluidt bijna even hard aangetrokken worden door lage frequenties als Gene Simmons door duiten, hoopte de band op die manier een aquatisch publiek aan te trekken. Aantal witte haaien dat echter opdook om ‘Rock and Roll All Nite’ mee te lippen: nul TTT Wat wil je ook als de grootste haai zich gewoon mee in het bootje bevindt en bas speelt: zoiets schrikt af TTT En dan kwam er nog iets aangedreven: Slipknot. De groep heeft laten weten dat ze volgende zomer een eigen cruiseschip zal charteren om van Spanje naar Noorwegen te varen en onderwijl een drijvend festival te organiseren. ‘Knotfest at Sea’ zou plaatsvinden tussen 10 en 14 augustus. De groep zelf zou in die vier dagen twee keer optreden TTT Ons niet gezien: als je zoals wij tijdens Slipknot-concerten te allen tijde minstens één oog op de nooduitgang hebt, is het geen geruststellende gedachte dat die gewoon uitgeeft op de Atlantische Oceaan

Coldplay daarentegen gaat helemaal nergens meer heen: Chris Martin heeft te kennen gegeven dat er geen tour zal komen voor ‘Everyday Life’, sinds vorige vrijdag uit, omdat de band niet meer kan leven met de impact van zijn tourleven op het milieu. Coldplay is naar eigen zeggen al een tijdje bezig de ecologische voetafdruk te verkleinen, en herhaaldelijk de wereld rondvliegen om concerten te spelen past niet meer in dat plaatje TTT Coldplay lanceerde ‘Everyday Life’ vorige vrijdag echter wel met twee gelivestreamde optredens in Jordanië – anders ook niet bij de deur. In tegenstelling tot zijn CO2-uitstoot, blijft Chris Martins uitstoot van hete lucht dus gewoon op hetzelfde niveau TTT Tijdens de livestream van Coldplay kwam er trouwens nog een bekende in beeld: Stromae zat blijkbaar op dezelfde vlucht en bracht samen met de groep een liveversie van ‘Arabesque’, te vinden op ‘Everyday Life’ TTT Een ‘arabesque’, zoals kenners weten, is een balletpose waarbij de danser in kwestie op één been balanceert: sinds kort is er namelijk geen geld meer voor het tweede TTT Ook aan de overkant van de Noordzee blijft het rammelen nu de recentste afleveringen van de brexit, de spannendste soap sinds Frank in ‘Thuis’ af te rekenen had met die dubbelganger, geleid hebben tot nieuwe Britse verkiezingen. Met de stembus in zicht worden er weer in groten getale verkiezingsfilmpjes opgenomen door politici die nog over de nodige doodsverachting beschikken om zich op het premierschap te werpen. Bij Boris Johnson was het echter niet de vraag ‘Waarmee dweilt u eigenlijk als u de hele tijd uw zwabber op het hoofd draagt?’ die voor beroering zorgde, maar wel de vraag wat Johnsons favoriete band was: ‘The Clash of The Rolling Stones,’ aldus Bo-Jo. ‘Make of that what you will’ TTT Wat makkelijker gezegd is dan gedaan, aangezien zowat alle teksten van The Clash, euh, clashen met Johnsons politieke overtuigingen. Het kan natuurlijk ook gewoon een eerbetoon zijn van Johnson aan ‘London Calling’, dat exact veertig jaar oud is en de blauwdruk heeft geleverd voor zijn brexit-plan TTT Ook The Libertines hebben een interessante zijsprong gemaakt en hebben door een opzienbarende plotwending nu ook een eigen merk gin uit: ‘Gunga Gin’, speciaal gestookt ter gelegenheid van de inhuldiging van hun nieuwe studio. De naam hebben ze natuurlijk gewoon van hun nummer ‘Gunga Din’ TTT Het goedje wordt omschreven als ‘kruidig, met aroma’s van zwarte peper en kardemom’, en kreeg van Pete Doherty, nadat hij het als voorsmaakje z’n aderen ingeschoten had, twee duimen omhoog.