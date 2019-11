Vanavond speelt STAKE in een hopeloos uitverkochte AB. De band, die in een vorig leven beter bekend was als 'Steak Number Eight' en de Rock Rally 2008 won, zal zijn gloednieuwe album 'Crititical Method' voorstellen. Een cd die eerder deze maand door onze recensent al met ★★★★½ werd beloond. U heeft geen ticket kunnen bemachtigen? Geen probleem: hier kan u vanaf 21.00u live de show volgen. Graag gedaan!