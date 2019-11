20 jaar Muse in 20 weetjes

Muse bracht 20 jaar geleden zijn debuutplaat ‘Showbiz’ uit en viert dat met een prestigieuze boxset genaamd ‘Origin of Muse’. Humo viert mee met een lijstje met 20 niet altijd even nuttige weetjes: van lamateennagels over kapotgeslagen gitaren tot Matthew Bellamy’s meest geliefde poesjes.

1. In 1992 deed ene Matthew Bellamy auditie voor de groep Gothic Plague, met Dominic Howard als drummer. Toen Gothic Plague niet veel later splitte, richtten Bellamy en Howard een nieuwe band op samen met Chris Wolstenholme. Het trio zette meteen de traditie van abominabele bandnamen verder en koos voor Rocket Baby Dolls. Bellamy zou de naam hebben ontleend van een obscure Japanse pornofilm.

2. Rocket Baby Dolls speelde één optreden in 1994: een rockconcours in het sportcomplex van hun thuisstad Teignmouth. Matthew Bellamy sloeg op het eind alle instrumenten – sommige geleend of gehuurd – kapot. Wonder boven wonder koos de jury Rocket Baby Dolls als de winnaars van de wedstrijd, ongeacht de aangerichte schade en het luide boegeroep van het publiek.

3. ‘Als we de ‘Battle of the Bands’ kunnen winnen in ons kleine dorpje, dan kunnen we de hele wereld aan,’ dachten Bellamy en z’n makkers. Na die ene show kapten ze met school en stortten ze zich ten volle op de muziek. Ze veranderden hun naam in Muse – oef, eindelijk goed! – en schreven een vijftigtal eigen songs.

4. Muse bracht zijn allereerste plaat ‘Showbiz’ uit in september 1999. ‘Sunburn’, de titeltrack en ‘Muscle Museum’ blijven fan favorites.

5. Op maandag 9 december is het exact 20 jaar geleden dat Muse voor het eerst in België speelde. Ze verzorgden het voorprogramma van Live in de Flanders Expo van Gent. Foto’s of een setlist hebben wij daarvan niet teruggevonden. Help?

6. Hun tweede keer in België maakte al meer indruk. Muse deed 7 januari 2000 de Botanique aan. Een ticketje voor Muse kostte toen nog een schamele 12 euro.

7. Muse brak in 2001 finaal door met hun tweede plaat ‘Origin Of Symmetry’ met daarop hits zoals ‘Plug In Baby’, ‘New Born’, ‘Bliss’ en ‘Feeling Good’.

8. Hysteria! Muse ging in 2003 de strijd aan met Nestlé. Het bedrijf had namelijk zonder toestemming Muse’ cover van ‘Feeling Good’ gebruikt in een reclamefilmpje. Gerechtigheid geschiedt: Muse won de rechtszaak en schonk de opbrengst aan een goed doel.

9. Muse belandde in 2007 voor het eerst in ‘De tijdloze’, de ultieme lijst van Studio Brussel met de 100 beste nummers aller tijden. ‘New Born’ kwam en ging, maar ‘Knights of Cydonia’ blijft tot op vandaag goed scoren.

10. Bellamy haalde de inspiratie voor ‘Knights of Cydonia’ bij zijn vader. George Bellamy maakte in 1962 de wereldhit ‘Telstar’ met zijn groepje The Tornados. ‘Dat liedje klinkt als de soundtrack van een spaghettiwestern die nooit is gefilmd,’ zo vertelde zoon Bellamy over Muse signature song.

11. Muse is niet bang om te experimenteren in de studio. In ‘Screenager’ drumt Howard met de teennagels van een lama en aan het eind van ‘Space Dementia’ speelt Bellamy met zijn broekrits: ‘Het klinkt een beetje als een shaker!’

12. Muse zijn technologiefreaks. Bellamy heeft al jaren een jetpack en een muziekmakende horloge liggen. Zijn gitaren liet hij brengen door een robot tijdens het optreden in Wembley in 2007. Bellamy droeg een lichtgevend pak vol ledlampjes in 2010. Tijdens de tournee in 2016 vlogen er drones over het publiek. The sky is the limit: de groep hoopt ooit al zwevend een optreden te spelen.

13. Matt Bellamy houdt van poesjes. Hij heeft er twee: Kim en Kanye. Hij noemde zijn diertjes zo nadat hij een uiterst diep gesprek had gevoerd met Kanye West: ‘Hij zocht ons backstage op om te kijken naar onze T-shirts. Hij wilde over niets anders praten.’

14. Daag Muse nooit uit voor een potje poker. Robert Smith van The Cure maakte die fout en moest 400 dollar aan Bellamy.

15. De mannen van Muse hebben veel offers gedragen voor de muziek, maar niet één weegt zo zwaar als toezeggen op ‘Twilight’. Bassist Chris Wolstenholme is nog steeds getraumatiseerd: ‘Soms moet je dingen doen die niet cool zijn om een groot publiek te bereiken. Soms moet je je ziel verkopen.’

16. Matthew Bellamy zit in nog een ander groepje: de Dr. Pepper’s Jaded Hearts Club Band, een Beatles-coverband met Miles Kane, Ilan Rubin van Nine Inch Nails, Graham Coxon van Blur en anderen. Paul McCartney heeft ooit samen met de covergroep ‘I Saw Her Standing There’ gebracht.

17. Matthew Bellamy won in 2007 zijn eerste en lang niet laatste NME-award in de categorie ‘Sexiest Male’. Bellamy noemde het een grap: ‘Ik ben daar véél te klein voor.’ De frontman is 1 meter 70.

18. Bellamy staat ook in het Guinness Book of Records. Hij zou in 2004 naar verluidt 140 gitaren hebben kapotgeslagen, meer dan eender welke artiest voor hem. Toen Humo hem daarover bevroeg, antwoordde hij: ‘Ik wil mijn gitaren eigenlijk niet stukmaken. Ik gooi er gewoon graag mee.’

19. Muse brengt hun ultieme boxset uit op 6 december. De inhoud: negen cd’s, vier gekleurde vinylplaten, posters, foto’s en een boek met interviews. U weet wat gevraagd aan de goeie oude Sint.

20. Muse bestaat al meer dan 20 jaar uit dezelfde bezetting. Het is hun ultieme troef, aldus Matthew Bellamy in Humo: ‘We hebben alle drie in de afgelopen twintig jaar een eigen leven opgebouwd, maar er zal altijd een band tussen ons zijn, die niet gebroken kan worden. Als één van ons drieën ermee ophoudt, is dat het einde van Muse.