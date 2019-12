Humo luistert: de beste songs van afgelopen week

Luister onderaan dit artikel naar de Spotify-playlist 'Humo Luistert'.

Neon Indian - 'Toyota Man'

Carnavalsdronken comebacksingle van Alan Palomo, voorheen vlaggendrager van de chillwave, met een onweerstaanbare hook, een politieke lading en voldoende silliness om er weer een maand tegen te kunnen.

Rina Sawayama - 'STFU!'

Een rare mix van nu-metal en r&b, hadden we dat eigenlijk nodig? Rina Sawayama, een 29-jarige Japanse uit Londen, heeft het antwoord niet afgewacht: 'STFU!' is een middenvinger naar vooringenomen kwasten allerhande.

Stippenlift – ‘Niemand viert kerst met mij’

Stippenlift is een kerstfan, en met zijn nieuwe single steekt hij zij die binnenkort alleen Kerstmis zullen vieren een hart onder de riem – inclusief zichzelf. ‘De pieken zijn al lang vergeten, de tranen zijn nog vers. Iedereen die het af laat weten, zo vlak voor de Kerst. Overal is het feest, iedereen is blij. Maar niemand viert kerst met mij’. Snif.

Croatian Amor ft. Varg2™ – ‘Tell Your Tale To The River’

Na een klacht van een Duitse metalband, veranderde producer Varg zijn naam naar Varg2™. Het eerste muzikale wapenfeit onder zijn nieuwe alter ego is een samenwerking met Croatian Amor, en het resultaat klinkt net zo duister en onvoorspelbaar als we van beide heren verwachten.

Nicolas Godin ft. Cola Boyy – The Foundation

U kent Nicolas Godin mogelijks van het Frankse elektronicaduo Air. Deze week kondigde hij zijn tweede soloplaat aan, en single ‘The Foundation’ klinkt als loungemuziek met een twist – Air is nooit ver weg.

