TTT-berichten: Huis Jeff Tweedy (Wilco) beschoten - Is Beck een Scientologist? - Stem op de songs van het decennium!

Het was bijzonder nipt, maar met de eindmeet in zicht dreigt uw hardnekkige herpes alsnog buiten de top 10 van beste comebacks van het jaar 2019 te vallen: Circle Jerks, al vier decennia lang leverancier van potige punk met renommee, heeft te kennen gegeven dat ze nog eens van plan zijn om af te spreken. De Doodle is naar verluidt al aangemaakt TTT De gelegenheid: volgend jaar zal er exact veertig jaar voorbij zijn sinds debuut ‘Group Sex’. Het nieuws werd bekendgemaakt door de groep op Facebook, waar ze ook lieten weten weer beschikbaar te zijn voor ‘birthday parties, bar mitzvahs and divorces’ TTT Ook Faith No More heeft zich alsnog diezelfde top tien ingebokst. De hobbyclub van Mike Patton heeft na langdurige afwezigheid plannen wereldkundig gemaakt om ‘na vijf jaar, vier colonoscopieën, twee getrokken tanden en een handvol prostaatonderzoeken’ Europa nog eens aan te doen, en heeft alvast drie festivaldata aangekondigd voor eind juni TTT Nog niets bij ons in de buurt, nee. Maar zou het niet mooi zijn mocht er rond die tijd een of ander festival georganiseerd worden, zo ergens in Vlaams-Brabant? TTT Zolang ze maar niet voor zondag 21 juni kiezen, want dan heeft Paul McCartney al iets gepland in die buurt TTT Op 19 juli zal er echter niets meer te doen zijn in Werchter: de pop-upeditie van Werchter Boutique rond Billie Eilish verhuist naar het Sportpaleis omdat de politie de veiligheid niet kan garanderen – diezelfde dag vinden ook Tomorrowland en Dour plaats, en die lui kunnen nu eenmaal écht niet zonder toezicht

En nu we toch allemaal de agenda’s open hebben liggen, noteert u ook even 9 december? Die dag zal Humo bekendmaken welke de honderd geselecteerde bands zijn die in 2020 roem, eer en gewillige groupies achterna zullen jagen in Humo’s Rock Rally TTT Het comité dat zich elke editie buigt over al uw demo-inzendingen werd vorige week al ritueel ingemetseld in hun juryhok, waar ze zoals elke keer opgewacht werden door één tafel, twee stoelen, drie pollepels, één bakbeest van een stereo en tien bakken Duvel. Wanneer ze weer vrijgelaten worden, zullen ze hun oordeel geveld hebben over álle 879 demo’s die ze dit jaar ontvangen hebben: het derde hoogste aantal ooit TTT Als u zich afvraagt waar die drie pollepels voor dienen: sorry, dat is als deel van het selectieproces een goed bewaard geheim TTT En dan mag u ook 24 december nog aanduiden in de agenda. Niet alleen is Jezus dan jarig, de Humo die u die dinsdag in handen krijgt, zal ook een overzicht bevatten van de vijftig beste platen van het voorbije decennium. Kenners zullen daarbij hun zegje mogen doen, maar u – die natuurlijk ook van wanten weet – kunt ook uw stem laten horen: om de beste songs van datzelfde decennium te bepalen, doen we namelijk een beroep op de lezer TTT Uw stem uitbrengen voor het beste nummer van de voorbije tien jaar kan op humo.be/songs (Ed Sheeran-stemmers dienen zich te onthouden) TTT Terug naar de orde van de dag: Tina Turner heeft een zeldzaam teken van leven gegeven naar aanleiding van haar 80ste verjaardag, en heeft een videoclip online geplaatst waarin ze meedeelt dat ze zich ondanks alles goed voelt. In tegenstelling tot de muziekgeschiedenis heeft Turner er namelijk een allesbehalve puik decennium opzitten: ze kreeg achtereenvolgens af te rekenen met een beroerte, kanker en een niertransplantatie TTT En toch 80: wie Ike overleeft, die kan tegen een stootje TTT Het scheelde trouwens geen haar of Tina had ook nog Jeff Tweedy van Wilco overleefd. Terwijl Jeff en zijn gezin lagen te slapen in hun huis in Chicago, schoot een gek een pistool leeg op hun voorgevel. Gewonden waren er niet, maar antwoorden op de vragen ‘Wie?’, ‘Hoe?’ en ‘Waarom, in godsnaam?’ waren er evenmin, wat resulteerde in het minst leuke spelletje Cluedo van dit jaar TTT Dat we dit nog mogen meedelen: Neil Young zal volgend jaar alsnog ‘Homegrown’ officieel uitbrengen, de plaat die hij al opnam in 1975 maar nooit uitbracht omdat de nummers naar eigen zeggen ‘te persoonlijk’ waren. Neils relatie met Carrie Snodgress, waarover ‘Homegrown’ grotendeels ging, liep namelijk ongeveer gelijktijdig met de opnames ten einde TTT Beck heeft na zowat twintig jaar speculatie antwoord gegeven op dé vraag – of de man nu al dan niet lid is van Scientology, de krankjorum sekte die bovenal de almachtige Duit aanbidt TTT In een interview met de Sydney Morning Herald verklaarde Beck: ‘Ik ben geen lid van Scientology, hoewel vaak aangenomen wordt van wel. Mijn vader is Scientologist, ja. Maar al mijn tijd gaat op aan mijn muziek’ TTT Die luide krak was onze klomp. U weet dus wat ons te geven voor kerst