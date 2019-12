“Donderdag wilde ze een dag vrij, maar ik heb gezegd: sorry Trixie, no way.” Het is maandagmiddag wanneer we in de studio’s van dansgezelschap Ultima Vez met regisseur en choreograaf Wim Vandekeybus spreken. Zes dagen later, op zondagavond, zal zijn nieuwe voorstelling Traces in première gaan in het Concertgebouw van Brugge. De tijd dringt, want ook al is de voorstelling zo goed als klaar, er moet nog met de muzikanten, die de dansers live ondersteunen, gerepeteerd worden.