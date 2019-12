TTT-berichten: 'Als Elton John je les geeft in hoe om te gaan met vrouwen, kan je er wel van uitgaan dat je het verkorven hebt'

Het ondenkbare is gebeurd: Willie Nelson, al 86 jaar Amerika’s schouwpijp, is gestopt met wiet roken na ademhalingsproblemen. Zelfs gewone sigaretten raakt Willie naar eigen zeggen niet meer aan: ‘Ik heb mijn longen lange tijd mishandeld, dus kan ik nu maar beter voorzichtig zijn’ TTT Het nieuws is vooral een klap voor de samenstellers van deze pagina, die nu de fiche ‘wietgrappen’ in hun kaartenbak duchtig moeten aanpassen. Tot op heden las de kaart: ‘Willie Nelson, Snoop Dogg’. Hopelijk hebben we ze niet snel meer nodig TTT Wíé is de volgende, zegt u? Shit TTT Snoop Dogg heeft vorige donderdag een kinderplaat uitgebracht waarop instrumentale versies van nummers als ‘Gin and Juice’, ‘Sensual Seduction’ en ‘Snoop’s Upside Ya Head’ dubbelen als slaapliedjes. De plaat werd geproduceerd door Rockabye Baby, dat eerder al soortgelijke dingen deed met nummers van Beyoncé en The Doors TTT Volgens de website van Rockabye Baby heeft het bedrijf ook een plaat uit met nummers van Imagine Dragons, gemaakt op maat van kinderen. Het resultaat, weinig verbazend, klinkt als nummers van Imagine Dragons TTT Mark Foster, frontman van Foster The People, denkt er luidop over na om zijn grootste kassucces ‘Pumped Up Kicks’ voortaan op stal te laten tijdens concerten. Het onderwerp van het nummer, een knul die erover nadenkt z’n klasgenoten om zeep te helpen met vaders revolver, is de voorbije jaren namelijk niet minder actueel geworden in the good old US of A TTT De namen voor de zomerfestivals vallen intussen als bebaarde bejaarden van spekgladde daken, maar het sinds mensenheugenis in Tienen gevestigde Suikerrock heeft bij het bekendmaken van de eerste bands (White Lies en The Sisters of Mercy) ook te kennen gegeven dat de editie van volgend jaar de laatste wordt TTT De organisatoren spreken van een moeilijke samenwerking met het Tiense stadsbestuur. Dat liet immers weten zijn zomerfestivals ‘liever zwart te drinken’. Afijn TTT Nog maar net teruggekeerd met Mötley Crüe en al onder het mes: Vince Neil. De weinig kindvriendelijke frontman – hoewel hij er wellicht een paar dozijn heeft rondlopen van wie hij niets afweet – is vorige week geopereerd aan z’n hand. Neil lijdt aan de ziekte van Dupuytren, die ervoor zorgt dat één of meerdere vingers onvrijwillig kromtrekken TTT In de volksmond wordt de aandoening ook weleens ‘de vikingziekte’ genoemd: niet omdat patiënten plots de neiging voelen heelder dorpen te plunderen en te verkrachten – hoewel dat wel verdacht veel klinkt als een Mötley Crüe-tour – maar omdat de ziekte naar verluidt vooral voorkomt bij Noord-Europese volkeren TTT Het blijft hoe dan ook een duur woord voor wat in bepaalde volksmonden gewoon ‘wankers cramp’ genoemd wordt TTT Van de ene blonde stoot naar de andere: Kid Rock, die helaas voor hem niet afstamt van Vikingen maar gewoon van mensen die al generaties lang whisky stoken in hun badkuip en voor vleselijke betrekkingen nooit verder strompelden dan de volgende slaapkamer op de gang, heeft vorige week op het podium van z’n eigen restaurant in Nashville, het bizar genaamde ‘Kid Rock’s Big Ass Honky Tonk Rock ’N’ Roll Steakhouse’, een klein meltdown-momentje doorgemaakt toen hij straalbezopen een tirade afstak tegen allerlei bekende Amerikaanse vrouwen, onder wie Oprah Winfrey TTT Nadat Kid stellig verklaard had dat ‘Oprah can suck dick sideways’, ontstak hij in een allesbehalve waterpasse versie van ‘Proud Mary’, waarna hij van het podium geholpen diende te worden door zijn eigen veiligheidspersoneel TTT Daags na de avond, en na wat alleen maar een moordende kater geweest kan zijn, liet Kid Rock weten Kid Rock’s Big Ass Honky Tonk Rock ’N’ Roll Steakhouse op te doeken. Out with a bang, zeggen ze dan TTT En niet dat we Kid Rock ook maar van ver met hem willen vergelijken, maar ook Elton John is aan een soortement aftocht bezig. Sir Eltons afscheidstournee, de Farewell Yellow Brick Road-tour, deed een weekje geleden het Australische Perth aan, en ook daar werd één en ander geschreeuwd vanop het podium TTT Toen aanwezige security-agenten op een bepaald moment een vrouwelijke fan op onzachte wijze richting uitgang troonden, kregen ze de volle laag van Elton, die hen loofde met fraaie benamingen als ‘cunts’, ‘morons’, ‘turds’ en ‘fucking pieces of shit’ TTT Die laatste twee betekenen trouwens hetzelfde TTT Elton voegde er ook nog aan toe ‘dat je meisjes zo niet hoort te behandelen’, wat, los van alle beledigingen, natuurlijk nog een stukje schaamtelijker is om te horen te krijgen: als uitgerekend Elton John je een les komt geven in hoe om te gaan met vrouwen, dan kan je er wel van uitgaan dat je het verkorven hebt.