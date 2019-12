TTT-berichten: Wordt Jeff Hoeyberghs Vrouw van het Jaar? - Lag Jimi Hendrix aan de basis van de Britse parkietenpopulatie?

‘Het einde is nabij,’ werd ons vorige zondag dramatisch maar niet minder bloedserieus meegedeeld door een man die aanbelde te midden van ons wekelijkse rondje valpartijen turven tijdens het veldrijden. Geen Jehova’s getuige, hij verkocht kalenders. Maar hij zat er alleszins niet naast TTT Want nu de gedachte aan 2020 zich zelfs niet meer met een contactverbod laat wegjagen, in tegenstelling tot Jehova’s getuigen, heeft Google zoals elk jaar opnieuw de populairste zoekopdrachten van de voorbije 365 dagen op hun platform gebundeld TTT Haal gerust weer adem: het gaat enkel over de opdrachten die níét in een ‘incognito’-tabblad ingevoerd werden TTT In België werden er, aan de lijstjes te zien, al bij al weinig vragen gesteld over de muzikale stand van zaken het voorbije jaar, want het is lang zoeken naar muzikanten. Nu, aangezien de Google-lijstjes van populairste zoekopdrachten elk jaar traditioneel gevuld worden door de doden van het jaar, hoeft dat niet noodzakelijk slecht te zijn. Paul Severs, dood sinds april dit jaar, is zo de enige muzikant die in de top tien van Belgische namen prijkt TTT Op internationaal vlak zocht de Belg dan weer het vaakst naar Billie Eilish als het op muziek aankwam: ze staat op plaats nummer zes, één plaats na de bekende Braziliaanse acteur Neymar TTT Ook het vermelden waard: opvallend veel mensen hebben het voorbije jaar opgezocht ‘hoe oud een kip wordt’. Jammer nieuws op dat vlak: ook volgend jaar zult u het naar alle waarschijnlijkheid weer met Mia moeten doen in ‘De afspraak’ TTT Billie Eilish is tevens, op haar 17de, door het Amerikaanse muziekmagazine Billboard uitgeroepen tot ‘Woman of the Year’, als jongste ooit. Benieuwd hoe ze het zal doen in uw Pop Poll TTT Maar laat dat u vooral niet ontmoedigen om ‘Jeff Hoeyberghs’ in te vullen als uw Vrouw van het Jaar. Ze verdient het TTT Stierf helaas net iets te laat om er nog enige troostende populariteit aan over te houden in de Google-lijstjes: Marie Fredriksson, bij leven de stem van Roxette. Fredriksson werd 61 en moest het afleggen tegen een hersentumor die niet van wijken wilde weten

Keith Flint, de in maart overleden stokebrand van The Prodigy, werd vorige week dan weer vereeuwigd in de vorm van een kleedkamer. Origineel TTT De bekende Londense concertzaal Brixton Academy herdoopte de grootste kamer in hun backstage tot ‘The Keef Flint Suite’, die zo in één klap ook de ruimte werd met de duurste brandverzekering in Groot-Brittannië TTT En dan blijven we nog even onder de aflijvigen, want Vicky Cornell, de weduwe van Chris, zit momenteel verwikkeld in een juridisch potje heen-en-weer met de resterende bandleden van Soundgarden TTT Mevrouw Cornell zegt al geruime tijd geen royaltycheques meer ontvangen te hebben door toedoen van de rest van de groep, die haar op die manier zouden willen dwingen om onuitgebrachte opnames van Chris aan hen over te dragen. Het dispuut zou gaan om honderdduizenden dollars aan royalty’s die haar zo ontzegd worden TTT Ook Ozzy Osbourne zat met de handen in het haar. Niet dat iemand hem vroeg of hij wist waar hij was of welk jaar het was, maar omdat er onlangs ingebroken werd in de Musonia School of Music in Hollywood, de school waar wijlen Randy Rhoads, bij leven Ozzy’s gitarist, ooit nog gitaarles gaf TTT Bij de inbraak werden een heleboel dingen ontvreemd die ooit aan Rhoads toebehoorden, wat Ozzy tot een oproep bracht op sociale media waarbij hij foto’s plaatste van het ontvreemde materiaal. Een hoop spullen werd al snel teruggevonden in een afvalcontainer in de buurt, waardoor je je kunt afvragen wat de inbrekers dan wél precies zochten in een muziekschool, maar Rhoads’ eerste gitaar, een Harmony Rocket van het jaar 1963, blijft tot op heden zoek TTT Ontnuchtering over de plas, want niet alleen moeten de Britten verder met Boris Johnson, het amusante broodjeaapverhaal dat Jimi Hendrix jaren geleden aan de basis gelegen zou hebben van de Britse parkietenpopulatie, werd vorige week ook nog eens definitief ontkracht TTT Níéts is nog heilig tegenwoordig TTT Het gerucht ging al jaren mee, en hield in dat Jimi in 1968, en in kennelijke staat, twee parkieten losliet ter hoogte van Carnaby Street in Londen, in de hoop zo de wereldvrede te bespoedigen. De parkieten zouden het vervolgens op een kweken gezet hebben, waardoor de Brit vandaag nog altijd, tijdens het verwensen van de Europese Unie door, her en der parkieten kan aantreffen in het wild TTT Vermakelijk, maar helaas niets van aan, besloten biologen nu in het vermaarde ‘Journal of Zoology’: de eerste Britse wilde parkieten zouden immers al gespot zijn in 1855 TTT De geruchten als zou Jimi een struise vogel gehad hebben, zijn gelukkig wél nog springlevend TTT Oef!