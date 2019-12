Hoe het komt dat 'All I Want for Christmas' van Mariah Carey na een kwarteeuw, nu pas op 1 in de Billboard-hitparade staat

Daar zit dus een uitgekiend marketingplan achter. Carey en haar platenmaatschappij proberen al jaren om de status van die classic te vergroten, en nu is dat eindelijk gelukt.

Altijd dezelfde namen boven aan de kersthitlijsten aller tijden. Voor Mariah Carey en de erven ­George Michael is het dankzij ‘All I Want for Christmas' en ‘Last Christmas' steeds kassa-kassa rond deze tijd van het jaar. Toch kon het nog beter, kennelijk. Het liedje ‘All I Want for Christmas' van Mariah Carey staat nu pas voor het eerst in zijn 25-jarige geschiedenis op nummer één op de Billboard, de belangrijkste hitlijst van de VS.