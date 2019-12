TTT-berichten: 2019 was een goed jaar - John Frusciante wordt voor de derde keer een Red Hot Chili Pepper - Iggy Pop komt naar Jazz Middelheim - Billie Eilish is eindelijk meerderjarig

TTT In de verte weerklonk aldoor het geklik van kaplaarzen op kasseien, de temperatuur van onze tenen bereikte dit jaar het nulpunt omdat het gletsjerwater ondertussen kniehoog staat in ons schrijflokaal, en dan zwijgen we nog over wat we vorig weekend hebben meegemaakt, toen snoodaards ons tuinhuis in brand staken omdat in de buurt het gerucht ging dat er een asielcentrum in geopend zou worden TTT Bereid u daarom voor op een voor deze pagina zeldzaam staaltje optimisme: 2019 was een goed jaar. Bekomen? Wij ook niet. Optimisme staat ons even goed als een zonnebril in een strontregenbui, maar het gebeurt niet elk jaar dat John Frusciante, de man die met z’n gitaar deed voor de Red Hot Chili Peppers wat de uitvinder van de rode tl-buis heeft klaargespeeld voor de sekswerkersbranche, naar huis terugkeert TTT Vorige week hebben de Peppers een droog communiqué de wereld ingestuurd dat ze afscheid hebben genomen van Josh Klinghoffer, die tien jaar lang verdienstelijk de rol van gitarist op zich heeft genomen. De reden voor zijn vertrek blijft onopgehelderd, maar in hetzelfde bericht liet de band weten dat het gat in de rangen opgevuld wordt door niemand minder dan Frusciante TTT Gejubel alom, in die mate dat zelfs de website van Het Nieuwsblad kond deed van de terugkeer. En als Het Nieuwsblad zich al inlaat met rock-’n-roll, dan zijn het waarlijk opzienbarende tijden TTT Dat déjà-vugevoel? Ligt niet helemaal aan u: het is al de derde keer dat Frusciante de ceremoniële sok omgordt als lid van de Red Hot Chili Peppers. De eerste keer was in 1988 na de overdosis van gitarist Hillel Slovak. In 1992 vertrok hij na het afleveren van het onvolprezen ‘Blood Sugar Sex Magik’ om voltijds heroïneverslaafde te worden. In 1998 deed Frusciante opnieuw zijn intrede en hij schonk de Peppers met ‘Californication’ ook bestaansrecht in de 21ste eeuw. Eind 2009 vertrok hij weer, om tien jaar lang in z’n uppie obscure elektronische muziek te maken. Tot nu dus TTT Voor wie het bijhoudt: qua aantal wederopstandingen haalt Frusciante het van Jezus met 2-1, tenzij die laatste nog iets op stapel heeft staan voor zijn verjaardag en in de laatste rechte lijn nog verrassend uit de hoek komt TTT Jules Deelder mag ook nog altijd meespelen, wat ons betreft. Komaan, Jules! TTT Alvast één hoogtepunt voor 2020: Jazz Middelheim ontvangt voor de volgende editie niemand minder dan Iggy Pop TTT Het Swingende Zeemvel op een jazzfestival? Welja. Wie Iggy kent, weet dat hij niet veel soft spots heeft, maar hij heeft er wel één voor jazz TTT Te beluisteren: de pas opgedoken eerste demo-opname die The Smiths hebben gemaakt toen de groep de neus aan het venster kwam steken en Morrissey nog gewoon Steven heette TTT De opname uit 1982 is een cover van ‘I Want a Boy for My Birthday’ van de Amerikaanse sixtiesmeidengroep The Cookies – met die titel was de toon wel gezet – en werd gemaakt door Morrissey en Johnny Marr, zodat bassist Dale Hibbert het nummer kon instuderen TTT Hibbert werd kort vóór de doorbraak van The Smiths vervangen door Andy Rourke, en werd daarna zoals bekend huisdokter van The Simpsons TTT Hé, waren we bijna 2019 buitengestapt zonder R. Kelly nog eens uit te lachen TTT Hij wordt ervan beschuldigd dat hij in 1994 een ambtenaar heeft omgekocht om te kunnen trouwen met zangeres Aaliyah, die op dat moment amper 15 was TTT Tijdens het huwelijk heeft iemand de geboortedatum van Aaliyah op de huwelijksakte vervalst, zodat ze plots meerderjarig was. Benieuwd of Kelly’s excuus (‘Ik gebruik voor de leeftijd van mijn bedpartners hetzelfde systeem als voor hondenjaren’) overeind zal blijven in de rechtbank TTT Altijd het vermelden waard in zo’n geval: ten tijde van hun huwelijk was Kelly ook producer en songschrijver voor Aaliyahs debuutplaat ‘Age Ain’t Nothing but a Number’. Net als bij The Smiths werd ook daar meteen de toon gezet TTT Bij dezen een gelukkige verjaardag aan Billie Eilish, die vorige week eindelijk 18 is geworden TTT Voortaan is ze meerderjarig en kan ze dus naar bed zonder eerst te moeten kijken of R. Kelly er niet onder verstopt zit met een verlovingsring