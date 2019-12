Dit waren volgens u de 25 beste songs van het decennium (inclusief playlist)

Hoe toekomstige historici het afgelopen decennium zullen benoemen, valt nog te zien (circuleren op het internet: de tens, de teenies en – God sta ons bij – de onesies), maar Humo laat alvast geen twijfel bestaan over welke muziek we horen te klasseren voor het nageslacht. Onze muziekredactie stelde een top 50 met de beste platen op , voor de beste songs klopten we bij wáre experts aan: onze lezers. Jullie dienden massaal jullie top drie in en puurden zo de beste 25 nummers uit de afgelopen 10 jaar. Formidable!

Bekijk de top 25 onderaan deze pagina, waar u tevens de Spotify-playlist kan beluisteren

Het blijkt eens te meer dat Humo-lezers een onberispelijke smaak hebben. Geen plastieken popsongs, geen mompelende rappers met meer aangekochte volgers op Instagram dan woorden in hun vocabularium, geen Ed Sheeran in de lijst. Wel sensuele R&B (Childish Gambino), kritische hiphop (Kendrick Lamar), hemelse (Bon Iver) en kampvurige folk (Mumford & Sons), en door ABBA geïnspireerde indierock (Arcade Fire).

In 2010 bestond Spotify nog niet in België, was Billie Eilish acht jaar oud, leefden Leonard Cohen en Prince en David Bowie nog, en bestond er op zijn minst nog twijfel of Kanye West geniaal dan wel gek is. Ye piekte in 2010 met zijn epische pianohiphopballad ‘Runaway’, waarin hij al zijn geliefden aanraadt om zo ver mogelijk van hem weg te lopen: ‘You been putting up with my shit just way too long.’ Hij was niet de enige die dat jaar schitterde: 2010 blijkt een grand cru-jaar met 7 (!) songs in de top 25. Editors speelde dat jaar ‘No Sound But The Wind’ op Rock Werchter en scoorde met de liveopname hun tweede nummer één-hit. The National en Robyn brachten elk hun signature song uit.

Balthazar debuteerde in 2010 en werd vervolgens gewoon de beste Belgische groep van deze generatie – hé, iemand moest het doen. En datzelfde jaar verscheen ‘Synrise’ van Goose: sindsdien staan de Kortrijkzanen bekend als Goo-oo-oo-ooo-ooose. De Belgen bleven ook na 2010 scoren. Gotye – oké, voor drievierde een Australiër – maakte een oorwurm die wij vreemd genoeg niet beu werden, Zwangere Guy bricoleerde een bloedeerlijke hiphoptrack over zijn moeilijke jeugd, en Stromae trok met ‘Formidable’ de aandacht van internationale klasbakken en ook van Coldplay.

De jongste in jullie top: Billie Eilish, de balorige meid die op haar 17de een wereldster werd dankzij duistere doch dansbare popsongs zoals ‘Bad Guy’. De oudste: Leonard Cohen, die ‘You Want It Darker’ uitbracht op zijn 82ste en 19 dagen later naar de eeuwige jachtvelden trok. Ook ‘Blackstar’, het afscheidslied van David Bowie, zijn jullie allerminst vergeten. Maar geen enkele ouwe knar blijkt beter te rijpen dan Nick Cave, wiens epische ‘Jubilee Street’ op vijf belandde.

Als we de Amerikaanse muziekjournalisten van Rolling Stone en Pitchfork mogen geloven, was dit het decennium van de beats en de rhymes. Ook jullie gaven erkenning aan het weergaloze talent van een rapper als Kendrick Lamar, die als enige met drie songs in de top 25 staat. Maar het is toch, aan de negen hoogst genoteerde songs te zien, vooral de gitaar die jullie wist te beroeren. Nieuwkomer Tame Impala werd een festivalheadliner met het onweerstaanbare ‘Let It Happen’ als geheim wapen. The National, Editors en Arcade Fire zijn indierockbands die opkwamen in het vorige decennium maar echt doorbraken bij het grote publiek in de teenies. Die onophoudelijke liefde voor good old rock werd door niemand zo bevredigend beantwoord als door The War On Drugs, die twéémaal in jullie top 5 staat.

Maar de ultieme song van de jaren 10 is de overrompelende grandeur genaamd ‘Do I Wanna Know?’ van Arctic Monkeys. ‘We wilden een song maken zoals Timberland dat doet,’ zo verklaarde frontman Alex Turner over het schrijfproces. ‘Do I Wanna Know?’ werd een bedwelmende stamper met een gigantische gitaarriff, een slome R&B-beat en de sexy falset van drummer Matthew Helders. De Britten belichamen de volle 4 minuten en 32 seconden het Heilige Vuur van de rock-‘n-roll. Wat een song, wat een decennium! (jmi)