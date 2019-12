Een volwassene die met een dertigtal knuffelberen een kringloopwinkel buitenloopt? Geen alledaags zicht wellicht, maar voor een goed kostuum moet je al eens wat over hebben. Selah Sue speelt dit weekend tijdens de Berenconcerten immers Selah Poo, het nichtje van Winnie de Poeh. Met een berenpak gemaakt van knuffelbeesten dus. ‘Het hoeft voor ons niet allemaal te veel te kosten’, zegt Winok Seresia, die met zijn pet op tot kapitein Winokio transformeert. ‘Daarom zijn we die de afgelopen weken in kringloopwinkels gaan zoeken.’

Samen met Stefaan Degand, Jean Blaute en Isolde Lasoen kruipt Selah Sue dit weekend op het podium bij de zes Berenconcerten om mee te zingen met Kapitein Winokio. De tiende editie ondertussen van een concertreeks, die de voorbije jaren grote stappen zette. In de beginjaren nog wat chaotisch en basic, groeide ze de voorbije jaren uit tot een echte voorstelling met een meer uitgewerkt verhaal. Al hoedt Seresia zich ervoor om al te afgelikte shows te maken.

‘Ik hou ervan om kinderen met een vingerknip op een andere plek te zetten. Daarvoor heb je niet altijd veel nodig. Een witte mat en wat aluminiumfolie op de achtergrond is voldoende om de Noordpool te creëren. De kinderen zijn in geen tijd mee. Op dat vlak zijn we liever een goed boek dan een stripverhaal. Je moet mee fantaseren. Dat onthouden de kinderen het beste.’