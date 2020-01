Bevestigd: kangoeroes Beringen doodgebeten door Freddy De Kerpel 'met hongertje'

Ja ja, 2020. Nou nou. Maar Allee Willis is achtergebleven in 2019 TTT Willis was bij leven bekend als songwriter van nummers die in de praktijk net iets onsterfelijker bleken dan zij. Voorbeelden: ‘September’ en ‘Boogie Wonderland’ van Earth, Wind & Fire, of u er nu voor te vinden bent of niet, en vooral ‘I’ll Be There For You’ van The Rembrandts, beter bekend als het themalied van ‘Friends’ TTT Willis werd 72, en zal naar aanleiding van haar grootste kassucces na haar begrafenis nog 38 keer opgegraven en herbegraven worden door VIER TTT Ook dood, of toch zolang ons geen harde bewijzen voorgelegd worden van het tegendeel: Tupac. Al blijft ene Michael Nice hardnekkig het tegendeel beweren. Nice, Tupacs voormalige bodyguard – gezien het eindresultaat had hij misschien beter een ander vak gekozen – is echter een jaar geleden gestorven. Of dat dáchten we toch TTT Want wie dook er vorige week op uit het niets? Nice, die naar eigen zeggen zijn eigen dood in scène gezet had om te bewijzen dat het mogelijk is. En meer bepaald: dat Tupac dat dus óók gedaan kan hebben TTT De kerel beweert al jaren dat Tupac niet gestorven is in 1996, zoals algemeen aangenomen door mensen die niet aantoonbaar krankzinnig zijn, maar dat de rapper zijn eigen dood geënsceneerd heeft. Een koud kunstje, beweert Nice: zelf speelde hij het naar eigen zeggen klaar door een ziekenwagen te bellen, met ‘een goocheltruc’ z’n polsslag stop te zetten, en in het mortuarium z’n lichaam te laten verwisselen met een lijk ‘dat meegebracht werd door een vertrouweling’ TTT Benieuwd hoe dat telefoontje geklonken moet hebben. ‘Hallo? Michael? Wat? Niet wéér. Oké, ik zoek een spade’ TTT Belangrijk is wel om de verwisseltruc te laten plaatsvinden vóór de autopsie TTT En dan nemen we ook nog afscheid van Ed Sheeran. Niet dat Ed is komen te gaan, of doet alsof, hij last alleen een pauze in van onbepaalde duur na bijna drie jaar touren met laatste plaat ‘÷’, her en der gewoon ‘Divide’ genoemd TTT Over die titelkeuze zijn we ter redactie nog altijd verdeeld TTT Ed deelde zijn toekomstige afwezigheid mee op kerstavond via Instagram. ‘Tijd om nog eens wat van de wereld te zien’, aldus het Rode Gevaarte, wat trouwens een vreemd voornemen is voor iemand die in geen drie jaar nog z’n eigen bed heeft gezien TTT Wat betreft die laatste bijnaam zullen we moeten brainstormen over een nieuwe, want blijkbaar hebben we enige tijd geleden al afscheid genomen van een aanzienlijk deel van Ed Sheeran: de zanger heeft voor zijn vertrek nog laten weten dat hij een goede 25 kilo afgevallen is TTT Eds afslanktips: lopen, fietsen, en bier vervangen door vodka. Op dit moment scoren we één op drie TTT Volgens Ed had hij zijn voormalige gewichtsproblemen te danken aan zijn ongezonde levenswijze: ‘Ik vrat me vol in de pub en bewoog totaal niet. Mijn vrienden noemden me Two Dinners Teddy’ TTT En dan houdt ook Yeasayer ermee op, tenzij er ook hier een ongelofelijke verwisseltruc mee gemoeid is. Hun doortocht op Pukkelpop van vorige zomer werd dus ook meteen hun laatste Belgische wapenfeit TTT Dat hebben ze dan gemeen met Nic Balthazar TTT Ook Oasis blijft tot op heden behoorlijk dood, al zit er volgens Liam Gallagher op dat vlak misschien verandering aan te komen. Hem geloven doet u zoals altijd op eigen risico, want nieuws over Oasis-reüniegeruchten is doorgaans even geloofwaardig als Michael Nice die je persoonlijk zijn eigen overlijdensbericht komt toestoppen TTT Liam mikt niettemin op 2021 voor een mogelijke hereniging van Oasis, want volgens hem zou Noel er rond die tijd ook weer voor openstaan. Al stuurde hij iets later gemengder signalen de wereld in door in een ander interview te beweren dat er volgens hem nu ook weer niet zó heel veel was aan Oasis: ‘We waren oké, maar we waren geen Pink Floyd of The Beatles’ TTT Pete Townshend, ook niet in Pink Floyd of The Beatles maar wel in The Who, is het nieuwe jaar dan weer begonnen met een schot voor de boeg van de concurrentie TTT In een interview met The Toronto Sun deed Pete de boude stelling dat The Who de enige ware grondleggers waren van heavy metal, en dat bands als Led Zeppelin ook maar kopieerden wat ze op The Who’s ‘Live at Leeds’ gehoord hadden TTT Blijkt nu dat Greta Van Fleet al die tijd dus niet Led Zeppelin klakkeloos aan het kopiëren was, maar The Who TTT 2020: nu al een jaar vol verrassingen