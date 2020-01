TTT-berichten: Obama luistert naar Big Thief - Lana Del Rey zoekt dief - Ozzy Osbourne in Dire Straits?

‘Smells Like Teen Spirit’, misschien kent u het wel, heeft kort voor het verstrijken van 2019 de kaap van één miljard views gerond op Youtube. Een mens kan alleen maar mijmeren bij wat Kurt ervan gedacht zou hebben, nadat je hem het concept ‘Youtube’ had uitgelegd TTT En je je dus ook zou hebben geëxcuseerd voor filmpjes als ‘Dit is Vlaamse grond’ en dat ene waarin die aap in z’n eigen bek pist TTT Leuk weetje: Kurt schreef ‘Smells Like Teen Spirit’ destijds als poging een riff te bedenken die klonk als de Pixies TTT Wat ons naadloos bij de volgende dode brengt: Vaughan Oliver, die als artiest bij platenlabel 4AD platen als die van de Pixies, The Breeders en Cocteau Twins van hoezen voorzag. Oliver werd 62, en krijgt hopelijk een beeldige zerk op de buik TTT Roger Taylor, drummer van Queen, heeft een lintje gekregen van de echte Queen. Taylor mag als lid van de Order of the British Empire voortaan ‘OBE’ achter zijn naam zetten TTT Elton John mocht op dezelfde ceremonie zijn lintje dan weer inruilen voor een nog duurder exemplaar: hij maakt voortaan deel uit van de Order of the Companions of Honour, een uiterst select groepje van maximaal 65 leden TTT Leuk weetje: Roger Taylor heeft nog meer gemeen met de Queen. Sinds 1999 is Taylor één van de zeldzame Britten wier beeltenis bij leven al op een postzegel te zien was, een eer die normaal enkel weggelegd is voor leden van de koninklijk familie. Taylor was te zien in de achtergrond op een postzegel ter ere van Freddie Mercury, die op dat moment wel al behoorlijk pleite was TTT De reden waarom alleen leden van koninklijke families levend op postzegels mogen prijken, is trouwens omdat in hun geval het onderscheid tussen dood of levend vaak moeilijk vast te stellen is

De geruchten als zou Ozzy Osbourne wijlen zijn, zijn dan weer sterk overdreven. Dochter Kelly maakte zich na Nieuwjaar behoorlijk druk op Instagram omdat de roddelwebsite Radar Online geschreven had dat Ozzy op sterven na dood was. Of: ‘in dire straits’, zoals het originele bericht meldde TTT Jammer, want Ozzy in Dire Straits, dát zou nog eens een affiche zijn TTT Kanye West heeft kort voor Nieuwjaar teruggeblikt op een jaar vol misvieringen en christelijke muziek, en loofde zijn muzikale bekering als ‘een levensreddende ervaring’. ‘Het was een alternatief voor alle drugs en porno die ik tot me nam’ TTT Als Kanye het over porno heeft, dan bedoelt hij overigens dat hij zich aftrekt terwijl hij zichzelf aanstaart in de spiegel TTT Sneu: Neil Innes, vriend van Monty Python en muzikant, is overleden op 75-jarige leeftijd. Innes schreef de muziek voor ‘Monty Python and the Holy Grail’, en maakte bij leven ook deel uit van het aan Monty Python verwante The Rutles, een parodie op The Beatles TTT Leuk weetje: sinds hij hun een rechtszaak aan het been lapte, staat Innes in de hoestekst van Oasis’ single ‘Whatever’ vermeld als co-auteur. Innes’ ‘How Sweet to Be an Idiot’ was voor de Gallaghers namelijk meer dan alleen een toepasselijk levensmotto: het inspireerde hen ook tot flarden van ‘Whatever’ TTT En nog een leuk weetje, om de relevantie van Innes’ verscheiden door te douwen: toen Ben Gibbard een geschikte naam zocht voor zijn band, kwam het goed uit dat hij de plaat ‘Gorilla’ had liggen van Innes’ andere groep, The Bonzo Dog Doo-Dah Band. Daarop: het nummer ‘Death Cab for Cutie’, geschreven door Innes TTT Big Thief, dat in 2019 een onbescheiden boerenjaar beleefde, heeft dat in schoonheid afgerond met een vermelding in de lijst van Barack Obama’s favoriete nummers van het jaar, die de voormalige commander in chief naar goede gewoonte eind december wereldkundig maakt TTT Obama koos voor ‘Not’, te vinden op ‘Two Hands’, slechts één van de twee wereldplaten die Big Thief vorig jaar ophoestte. Wie het nummer kent, weet: mieterse keuze TTT Lana Del Rey heeft een oproep gedaan aan de dief van de spullen van haar zus Caroline ‘Chuck’ Grant, die als fotograaf en regisseur het overgrote deel van Lana’s clips gemaakt heeft, waaronder ook de veertien minuten durende video voor ‘Norman Fucking Rockwell!’ TTT Bij de diefstal verloor Chuck zowat haar hele portfolio, alsook een boel beelden met sentimentele waarde voor de hele familie Grant. De schobbejak achter de diefstal werd door Lana op het internet beleefd gevraagd om die terug te brengen tegen een beloning – ‘no questions asked’ TTT Buiten deze dan: ‘Eik of populier? Het is voor je kist’