De fruitfetisj van Millionaire: bekijk hier de clip van 'Can't Stop the Noise'

'Diep in het bos, in een schommelstoel onder een boom wil ik leven', vertelde Tim Vanhamel van Millionaire twee jaar geleden nog in De Morgen. No rest for the wicked, helaas. Op zijn nieuwste single blijken peis en vree nog veraf. ‘Can’t Stop the Noise’ drijft gelukkig zo'n hitsige funkgroove dat je hem alle geluidspollutie van de wereld zou toewensen. Met een overstuurde gitaarsolo die Prince-heerlijk klinkt en een absurde, psychedelische clip stuift de bende Vanhamel door het nieuwe jaar.

'Mensen zijn als appels', orakelde Vanhamel onlangs. Afgaande op de clip van Jaak De Digitale, zouden we nochtans eerder bevroeden dat wij de vraatzuchtige wormen zijn. Ongedierte dat zich overal doorheen boort, en de wereld letterlijk kaal vreet.

'Applz ≠ Applz' heet de nieuwe plaat. Op de hoes en in de intro van ‘Cornucopia’ flirtte Millionaire ook al met dat beeld. Heeft Vanhamel een fruitfetisj? 'Ik vind het vooral een sterke metafoor, die voor àlles dient. Zelfs onze planeet heeft de vorm van een appel, de verleiding in het Hof van Eden werd afgebeeld met een appel… geen wonder dat net deze fruitsoort op zoveel verschillende manieren gebruikt wordt in de kunst. Het heeft ook iets speels, vind ik. Met een appel moet je niet echt proberen om donker, rauw en rock-’n-roll over te komen, hè (lacht). 'Sciencing' was een behoorlijk diepgravende plaat, maar deze keer mocht de muziek weer meer uptempo en dansbaar zijn.'

Bruin en neon

‘Can’t Stop the Noise’ klinkt alsof ze vlot uit de vingers van Vanhamel vloeide. Maar de waarheid is pijnlijker. 'Deze song heb ik anderhalf jaar lang voor me uitgeschoven. De gitaarriff, beat en groove had ik nochtans snel, en de eerste keer dat ik de tekst improviseerde, zat het meteen goed. Ik was alleen vergeten om op de record-knop te duwen. (Dramatisch:) Néééééé! Daarna kon ik me er niet meer toe bewegen om de tekst helemaal opnieuw te schrijven. Het werd zo’n beetje de olifant in de kamer.'

In de tweede versie van ‘Can’t Stop the Noise’ gaat Vanhamel in duet… met zichzélf. 'Ook de zwaardere mannenstem is inderdaad de mijne. Zie het gerust als een ode aan oude funkplaten. Dat voelde heel goed aan, om eens helemaal loos te gaan in de verloren vibe van de jaren 80: dance en hiphop vinden elkaar in een bruine door neonlicht opgesmukte club.'

Por in de politieke pens

De nieuwe plaat zal evenwel ook een politieke ondertoon hebben, gelooft hij. In de vorige single ‘Cornucopia’ klonk het al: 'The market runs on lust and greed, self adjusting the supply and need.' Ook nu krijgen the powers that be een por in de dikke pens. 'I wrote a politician, I put him to the test,' zingt Vanhamel, terwijl handclaps met reverb worden aangezet, alsof hij een mitrailleur afvuurt. 'Nu je het zegt,' klinkt het oprecht verbaasd. 'Dat was puur toeval, maar de meeste verdienen ook effectief het schavot (lacht). Hele delen van deze song zijn autobiografisch, ook die zin over de politicus.'

Het systeem wérkt

'Ik woon dicht bij een drukke straat, die scheef ligt en levensgevaarlijk is. Mensen moeten er over de stoep fietsen, terwijl vrachtwagens aan 90 per uur over het asfalt bolderen. Je mag er maar 30, dus je kan wel nagaan wat voor ramp het daar is. Anoniem stuurde ik een brief van vijf pagina’s naar de stad om mijn beklag te doen, maar ook om oplossingen aan te reiken: ik denk zelfs dat ik nieuwe verkeersborden heb uitgevonden. En ineens was ik op audiëntie bij een politicus. Nu is de bal aan het rollen gegaan. Met andere woorden: Het Systeem wérkt!'

Als de song dan toch deels autobiografisch zou zijn, willen we wel weten of hij ook écht rust zocht in een sensory deprivation tank – een pikzwarte, lichtbestendige, geluiddichte omgeving die verwarmd tot dezelfde temperatuur als de huid. Het zou er zo stil zijn dat je het bloed in je eigen aderen voelt zoemen. Rusteloze zielen zouden er al knettergek in geworden zijn. 'Ik beroep me voor die lyric op dichterlijke vrijheid', grinnikt Vanhamel. 'Ik zou het wel eens willen proberen, hoor. Het intrigeert me zeker, maar misschien dat het dan weer te veel rust zou brengen. Geen idee of ik dàt aankan.'

'Applz ≠ Applz' verschijnt op 6 maart.

Die maand begint Millionaire ook aan een tournee die onder meer halt houdt in Cactus, Brugge (25/3), Trix, Antwerpen (29/3), Het Depot, Leuven (31/3), De Kreun, Kortrijk (3/4), Muziekodroom, Hasselt (11/4), Handelsbeurs, Gent (14/4) en Les Nuits Botanique, Brussel (30/4).

