Humo luistert: de beste songs van afgelopen week

We zijn er even tussenuit geweest, maar geen paniek: vanaf deze week bundelt Humo weer elk weekend de beste songs van de afgelopen week. Zo bespaart u uzelf moeite en heeft u meer tijd voor andere hobby's - het lezen van uw favoriete weekblad bijvoorbeeld. Win-win!

Luister onderaan dit artikel naar de Spotify-playlist 'Humo Luistert'.

Agnes Obel - 'Broken Sleep'

De Deense kondigt haar vierde plaat aan met een nieuwe single en een reeks vragen: 'Kan je je instinct, je gevoelens en je oordeel nog wel vertrouwen? Weet je zeker dat je altijd het juiste doet? Wie bén je eigenlijk?' Antwoorden al dan niet op 'Myopia', door Deutsche Grammophon uitgebracht op 21/2.

Frances Quinlan - 'Your Reply'

Lieflijke, folky single van Quinlan (bekend van de Philadelphia-rockers Hop Along en van haar beeldende kunst) en voorloper van solodebuut 'Likewise', volgens de plaatselijke pers één van de meest geanticipeerde platen van deze winter.

Tweede single uit 'Applz ≠ Applz' (uit: maart 2020), funk met een grafstem, met net zoveel groove als apekool. Aanbevolen: de vergezellende clip met een cameo van een paar duizend regenwormen.

Leyla Blue – ‘Peppa Pig’

Aanstekelijke slaapkamerbanger van de New Yorkse twintiger Leyla Blue. ‘Bitch I feel like Peppa Pig’: het klinkt misschien als een song die we niet al te serieus moeten nemen, maar dat dachten we van ‘Old Town Road’ ook.

Other Lives – ‘Lost Day’

De eerste in het lijstje ‘onverwachte comebacks in 2020’: Other Lives. De Amerikaanse folkband rond Jesse Tabish (ex-All-American Rejects) siert z’n wedergeboorte met een uitmuntende single, in het verlengde van ouder werk.

Tame Impala – ‘Lost in Yesterday’

Op Valentijn krijgen we éindelijk een vierde Tame Impala-plaat. Vijfde voorbode ‘Lost in Yesterday’ doet een laatste keer watertanden.

'Humo Luistert' op Spotify: