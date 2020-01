TTT-berichten: Franz Ferdinand weer trending dankzij Trump - Meat Loaf ontkent klimaatopwarming - Gene Simmons eet cornflakes met ijsblokjes

Zoals bekend heeft de wereld een beetje koorts sinds de Amerikanen vanop afstand een raket in de vestzak van een Iraanse hoge pief mikten, en de rimpelingen hebben nu ook de popwereld bereikt, nochtans een planeet die doorgaans weinig last heeft van de alledaagse werkelijkheid TTT Zo werd kort na de raketaanval de bandnaam van de Schotten van Franz Ferdinand vaak gebezigd op Twitter, als verwijzing naar de gelijknamige dooie aartshertog wiens overlijden in 1914 de aftrap gaf voor het vier jaar durende EK Onder Geweervuur Greppels Graven. Alex Kapranos, majoor-generaal van Franz Ferdinand, reageerde misnoegd: ‘Dit is niet de manier waarop ik de groep trending wil zien worden’ TTT Wij zeiden krek hetzelfde toen we twee jaar geleden hun laatste plaat opgediend kregen TTT Alex voegde daar ook nog aan toe dat je geschiedenis best kunt bestudéren in plaats van ze te herhalen, wat dan weer wél steek houdt. Het officiële Twitteraccount van de band hield het beknopter: ‘For the record, we think WWIII is a bad idea’ TTT Ook dikwijls een slecht idee: een openstaande microfoon in de buurt houden van het waaigat dat Meat Loaf z’n mond noemt. De Britse tabloid The Daily Mail, niet gestorven van z’n eerste slechte idee, deed het toch, en noteerde zo enkele twijfelachtige uitspraken TTT Zo belandde de heer Loaf tijdens zijn opzienbarende betoog ook bij het onderwerp Greta Thunberg, wat hem ertoe bracht de algehele klimaatopwarming te ontkennen, en zelfs het woord ‘brainwashing’ in de mond te nemen als het aankwam op de veelal jeugdige klimaatbetogers: ‘Thunberg heeft zich laten aanpraten dat klimaatverandering echt is, wat níét zo is. Ik neem haar niets kwalijk, maar ze verkeert in de waan dat wat ze zegt ook echt waar is,’ aldus de heer Fricandon TTT Meat Loaf, die volgens de laatste beelden trouwens steeds sterker begint te gelijken op een half leeggelopen opblaaspop voor gebruik in kinderzwembaden, ondergroef in hetzelfde interview z’n eigen geloofwaardigheid ook nog door te beweren dat al zijn songteksten over amoureuze veroveringen wáár zijn, en dat hij niets minder dan ‘a sex god’ is TTT Thunberg reageerde niet veel later op sociale media met wetenschappelijke cijfers aangaande de klimaatopwarming. Wat betreft Meat Loafs boude stellingen over zijn bedprestaties blijft het wachten op harde data, of op ooggetuigen die de schaamte kunnen overwinnen TTT En dan was de derde leeftijd nog niet klaar vorige week, want Gene Simmons, wiens seksleven ook al meer inkt heeft doen vloeien dan rechtvaardig, heeft voor beroering gezorgd door op Twitter te vragen of hij nu écht de enige is die ijsblokjes in z’n cornflakes doet ’s ochtends TTT Het korte antwoord, afgaand op de reacties: ja

Faith No More, dat z’n naam ontleent aan het gevoel dat zich meester van je maakt als je iemand cornflakes ziet eten met ijsblokjes, mag dan wel nog eens op tournee gaan komende zomer, ze zijn daarom nog niet van plan om een nieuwe plaat op te nemen TTT Toetsenist Roddy Bottum, tevens zilverenmedaillewinnaar op het EK Onfortuinlijke Naamgeving: ‘Op onze leeftijd is het gewoon fijn om terug te blikken op wat je eerder hebt gedaan’ TTT Tenzij je ooit wakker geworden bent naast Meat Loaf natuurlijk TTT Rod Stewart liet zich dan weer opmerken door opgepakt te worden in het mondaine Palm Beach, Florida, omdat hij een buitenwipper te lijf was gegaan. Toen Rod en zoon Sean geweigerd werden aan de deur van een privéfeestje, zou de Witte Weerborstel z’n vuisten het woord hebben laten voeren, wat hem op een toegangsticket voor de plaatselijke nor kwam te staan TTT Bijkomend, verwarrend detail: het fuifje in kwestie zou een kinderfeestje geweest zijn TTT Nee, in Australië loopt het niet bepaald lekker, maar ook dichter bij huis ging er al eens iets in de hens. De Koko bijvoorbeeld: de legendarische club in Camden waar vrijwel elke artiest met renommee ooit minstens één keer gestaan heeft, en die ook bekendstaat als de laatste statie op Bon Scotts alcoholische kruisweg die de frontman van AC/DC met z’n leven bekocht in 1980 TTT Het bijbehorende verhaal klinkt bekend voor wie opgelet heeft toen de Notre-Dame vorig jaar al de toon zette: tijdens renovatiewerken aan het dak ging de boel plots aan het fikken. De schade viel deze keer gelukkig beter mee: slechts een derde van het dak moest eraan geloven TTT Het had nog beter kunnen meevallen, maar er is nu eenmaal niets moeilijker dan een dakbrand aankaarten in een Engelse muziekclub TTT ‘The roof! The roof! The roof is on fire!’