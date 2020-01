Vijftig jaar 'Je t'aime, moi non plus': 'Vandaag zou Serge Gainsbourg aan het kruis genageld worden'

Het staat bekend als ‘dat Franse hijglied’, ‘die neukpartij op dat orgel’, maar ook als ‘het onbegrepen liefdeslied’. Vijftig jaar nadat ‘Je t’aime, moi non plus’ uitkwam, blijven de meningen over de bekendste song van Serge Gainsbourg verdeeld. De single werd ingezongen door zijn toenmalige geliefde Jane Birkin , maar oorspronkelijk schreef Gainsbourg, die al twee keer getrouwd was geweest, het voor Brigitte Bardot , met wie hij enkele maanden een verhouding had. In zijn podcastserie ‘Vervormer’ gaat de Nederlandse journalist Marco Raaphorst op zoek naar het verhaal achter Gainsbourgs controversiële klassieker.

– In de titel zit veel tegenstrijdigheid. Wat bedoelt Gainsbourg met: ‘Ik hou van jou, ik evenmin’?

Marco Raaphorst «Hij geeft daarmee meteen het geworstel bloot dat voor hem met liefde gepaard gaat. In een interview zei hij eens dat ‘ik hou van jou’ zeggen niet aan hem is besteed, maar dat hij het wel leuk vindt om te horen. Dat sentiment komt terug in die titel, waarin de liefde onbeantwoord blijft.»

– Het wordt weleens een antiliefdeslied genoemd. Terecht?

Raaphorst «Niet helemaal. Gainsbourg heeft een sombere kijk op de liefde. Hij beschrijft een komen en gaan en benadrukt het egoïstische karakter van liefde en seks. Toch is het eigenlijk een heel liefdevol nummer. Zijn twee grote liefdes – Birkin en Bardot – hebben het lied ingezongen. Dat heeft een wrange ondertoon, maar het getuigt niet van antiliefde.»

– Hoe past dit nummer in de seksuele revolutie van zijn tijd?

Raaphorst «Dat gehijg suggereert seks. Het was het eerste nummer dat dat zo expliciet deed. Die groeiende zichtbaarheid van seksualiteit past goed in de seksuele revolutie van die tijd. Toch past Gainsbourgs zwarte kijk op de liefde niet helemaal in die tijd. Het beeld van liefde dat de hippies verkondigden, was veel zoeter dan het zijne.»

– Het nummer stuitte op veel weerzin. De BBC zond alleen een instrumentale versie uit. Zou het lied vandaag eenzelfde reactie opwekken?

Raaphorst «Ik denk dat Gainsbourg al aan het kruis genageld zou worden nog voor het nummer zou zijn uitgekomen. Vandaag wordt steeds meer gekeken naar de persoon achter de kunst. Mensen zouden vragen stellen over het leeftijdsverschil met Birkin, zijn overmatige alcoholgebruik en of er geen misbruik in het spel was.»

– Waardoor hebben we het er vijftig jaar later nog over?

Raaphorst «Deels door de seksgeluiden. Gainsbourg maakte een ontzettend gevoelig lied dat met een controversiële bovenlaag de aandacht trekt. Als je daarmee wegkomt, is dat meesterlijk.»