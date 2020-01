Zien we er straks allemaal uit als Billie Eilish?

Enkel wie een statement wil maken zegt niet te weten wie Billie Eilish is. De 18-jarige Amerikaanse popster is een wereldwijd succes met haar bekroonde album ‘When We All Fall Asleep Where Do We Go’. Ze scoort met haar duistere lyrics, vreemde clips, je m’en fous-attitude en bloedeerlijke interviews en maakt nu ook het nummer voor de nieuwste Bond-film.

Apple Music telde maar liefst 25 miljoen dollar neer voor een exclusieve documentaire over een artieste over wie, ondanks de vele profiles in zowat iedere toonaangevende publicatie, het laatste woord duidelijk nog niet geschreven is. Zeker nu ook de modemagazines hun wagon aan de hype train hebben gehaakt.

Navelstaren

Lifestylebladen kronen de muzikante als stijlicoon. Ze heeft een eigen kledinglijn met het label Freak City, figureerde in campagnes voor Calvin Klein en MCM en heeft samenwerkingen met highstreetketens als Bershka en H&M. Wie foto’s van Eilish bekijkt zal dat misschien niet begrijpen: haar cargo broeken en wijde, héél wijde shirts met neon opdruk zijn niet meteen aanlokkelijk. Bovendien zijn sommige van haar outfits haast rechtstreekse kopieën van wat nineties r&b-sterren als Aaliyah en Lisa ‘Left Eye’ Lopes al droegen nog voor Eilish het levenslicht had gezien. Het spreekt dus boekdelen dat er zoveel heisa wordt gemaakt om de kledingstijl van een minderjarige popster (omdat) die haar navel eens niet toont.

‘Ze deseksualiseert zichzelf’, smullen feministische blogsters, terwijl vaders opgelucht tweeten dat ze hun tienerdochter niet in korte topjes van optredens moet gaan afhalen. Het is een tikkeltje ironisch dat Eilish, die zich naar eigen zeggen net zo kleedt omdat ze niet wil dat haar lichaam of kleding afleidt van de muziek die ze wil brengen, nu zo vaak beoordeeld en gelauwerd wordt om haar kledingstijl.