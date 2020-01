Humo luistert: de beste songs van afgelopen week

Luister onderaan dit artikel naar de Spotify-playlist 'Humo Luistert'.

Thundercat - 'Black Qualls'

Slacht uw beste kalf: Thundercat is klaar met de opvolger van zijn geweldige doorbraakplaat 'Drunk'. 'It Is What It Is' (voorzien van goed volk als Childish Gambino, Flying Lotus en Kamasi Washington) is er op 3 april, nu al klopt de funk van single 'Black Qualls' het stof uit uw elastieken benen.

U.S. Girls - 'Overtime'

Vrolijk meefluitbare, te korte popsingle over kwansuis ontdekken dat je lief een stiekeme alcoholieker is, en geld van je steelt om het weg te kunnen zuipen. Met een indrukwekkende saxsolo van Jake Clemons, sinds het overlijden van oom Clarence tevens saxofonist bij de E Street Band.

High Hi - 'Daggers'

Intussen al vaker verveld dan een ringslang met schurft, maar altijd goed: Humo's Rock Rally-veteranen High Hi, die op 13 maart het nieuwe 'Firepool' uitbrengen en u daar al een paar maanden warm voor maken met regelmatig geloste singles. Deze keer met extra hoog new romantics-gehalte.

Lauren Auder – ‘june 14th’

Londenaar Lauren Auder (21) introduceert haast hoopvolle strijkers in zijn anders zo neerslachtige pop. Aanvankelijk in het maatpak van John Cale, om na een dronken interpretatie van Lana Del Rey’s ‘Video Games’ te ontsporen richting een knaller van een climax.

The Guru Guru – ‘Origamiwise’

Even lijkt The Guru Guru een rustige song te gaan maken, maar de etters hebben ons weer liggen met hun onverwachte manische uitspattingen. Een van hun sterkste songs tot nu toe.

The 1975 – ‘Me & You Together Song’

Matty Healy en co. keren terug naar hun roots, maar dan met een luchtige laag dreampop erover. Denk aan de goeie ouwe Pains of Being Pure at Heart – zelfs de songtitel is even zeemzoet als diens ‘This Love is Fucking Right!’ of ‘A Teenager in Love’.

'Humo Luistert' op Spotify: