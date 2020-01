TTT-berichten: Kendrick Lamar de rocktoer op? - Te koop: de wagen waarin Tupac werd neergekogeld - RIP Neil Peart (Rush)

Het regende eerbetuigingen na de dood van Neil Peart, de drummer van Rush die op 7 januari is overleden aan een hersentumor, en die even revolutionair was voor z’n instrument als de uitvinding van de drumstok. Collega-drummers deelden hun medeleven op sociale media, al dan niet gedicteerd aan iemand die wel kon schrijven, en biechtten op hoe Peart hun kijk op de trommels had beïnvloed TTT Onder de rouwenden: Questlove van The Roots en Geezer Butler van Black Sabbath. En Dave Grohl zette via de accounts van Foo Fighters drie alinea’s op het net over zijn appreciatie voor Peart TTT Taylor Hawkins, de drummer van Foo Fighters, moest het in hetzelfde bericht met twee zinnen stellen, wat nog eens mooi de machtsverhoudingen in de band illustreert TTT Ook Metallica bond de rouwband om en plaatste een filmpje online waarin Kirk Hammett en Robert Trujillo ‘Tom Sawyer’ van Rush coveren TTT Speelde niet mee: Metallica-drummer Lars Ulrich. Maar zoals iedereen die tot vier kan tellen, wel weet: Lars heeft het al moeilijk genoeg om z’n eigen nummers te spelen TTT Kendrick Lamar duikt meteen in het gat dat Neil Peart heeft nagelaten en zou op zijn volgende plaat ‘meer de rocktoer opgaan’ TTT Zoals Stevie Wonder altijd zegt: ‘Eerst zien’ TTT Zouden ook de rocktoer opgaan op hun nieuwe plaat: die van Pearl Jam. We zijn geneigd dat bericht iets sneller te geloven dan het vorige TTT Na een resem hints kondigde de band vorige week aan dat ‘Gigaton’, hun eerste plaat in zeven jaar, eindelijk af is. Op 27 maart kunt u zelf beslissen wat u ervan vindt, en op 2 juli mag u Eddie Vedder uw oordeel meedelen in Werchter. Alweer TTT Misschien heeft Eddie voor de gein weer enkele Nederlandse zinnetjes uit het hoofd geleerd, zoals zes jaar geleden. Onze Man wist toen te noteren: ‘Goeiendagavond, Werkter. Wanneer een friend in Seattle mij vrachen zol: ‘Choe is et ewees?’ Ik zou zagen: het was spesjiaal’ TTT Van u weten we het niet, maar wij liggen elke keer weer blauw

Billie Eilish levert het themanummer voor ‘No Time to Die’, de Bondfilm die in april uitkomt. Eerder deed het gerucht de ronde dat Beyoncé die honneurs zou waarnemen toen ze een foto van zichzelf met een martini online had geplaatst, een mogelijke verwijzing naar de favoriete brandstof van James Bond TTT Toch maar Billie, dus. De fans van Beyoncé reageerden naar verluidt shaken, not stirred TTT Niet met-een de Bondmobiel, maar ook iconisch en voorzien van tal van kogelgaten: de auto waarin 23 jaar geleden Tupac Shakur werd neergekogeld TTT De BMW 750Li, destijds eigendom van platenbaas Suge Knight, kan de uwe worden voor 1,75 miljoen dollar. Hij is volledig gerestaureerd, al zouden her en der wel nog kogelinslagen te zien zijn TTT Hopelijk krijgt de koper er voor die prijs een setje kurken bij, voor als het regent TTT Wie op zoek is naar iets goedkopers, kan een bod uitbrengen op de lyrics van ‘While My Guitar Gently Weeps’, te vinden op de dubbele witte en door George Harrison zelve in fraaie hanenpoten genoteerd op een blaadje papier TTT Minstens op te hoesten: 195.000 dollar. En er zitten geen kogelgaten in TTT Op hetzelfde papiertje staan ook notities van Ringo Starr – volgens het echtheidscertificaat ‘complete with misspellings, a Ringo trademark’. Onze moppen over drummers zijn op, maar als iemand anders ze voor ons wil maken, gaan we ze niet weggooien TTT Yamaha, de Japanse fabrikant van muziekinstrumenten, heeft z’n klanten met aandrang gevraagd om zich voortaan niet meer in de kisten van hun instrumenten te verstoppen TTT De oproep kwam er toen op Japanse sociale media, die zo mogelijk nog moeilijker te doorgronden zijn dan hier, beelden viraal gingen van olijkerds die demonstreerden hoe dat kan TTT Aanstoker is Carlos Ghosn, de voormalige CEO van autobouwer Renault-Nissan. Hij wordt verdacht van verregaande witteboordencriminaliteit en had huisarrest, maar kon vluchten in een flightcase waarin geluidsinstallaties vervoerd worden. In de bodem zaten gaten, zodat Ghosn onderweg kon ademen TTT Indrukwekkend, maar we bewaren onze loftuitingen tot iemand hetzelfde doet in de doos van een mondharmonica