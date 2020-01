Veel rappers halen de 22 niet. Hoe is dat voor hun jonge fans?

Mac Miller wilde zijn leven omgooien. Eindelijk eens van de dope en de pijnstillers afblijven. De morbide gedachten uit zijn hoofd bannen. De Amerikaanse rapper zette zich twee jaar geleden aan een nieuw album, waarin de verandering moest doorklinken. Minder hiphop, meer soul en broeierige romantiek. Misschien zelfs een paar flarden ontloken levensgeluk.

Miller schreef een kladblok vol emotionele songs, nog steeds over vergankelijkheid en existentieel onheil, maar ergens aan de horizon gloorde een streep licht. Hij nam de plaat op met een topproducer, speelde zelf wat instrumentele stukken in. Het album was bijna af en klonk geweldig. Ja, het zou nog best eens goed kunnen komen met Mac Miller, dacht Mac Miller. En toen ging hij dood.

Afgelopen vrijdag verscheen de postume plaat ‘Circles’ van de rapper, acteur en liedschrijver, die op 7 september 2018 overleed aan een giftige drugsmix, alleen op zijn kamer. Dat album van Miller zal het al ruim een jaar smeulende verdriet van zijn fans opnieuw aan de oppervlakte brengen. ‘Circles’ is een mooie en ingetogen plaat, maar het is moeilijk ernaar te luisteren. In iedere song zit wel zo’n refrein of zinsnede die als een nagel over je rug krast.